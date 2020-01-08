Политика

ИзвестияИзвестияИран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

Иран не планирует передавать США или компании Boeing черные ящики украинского самолета, разбившегося под Тегераном. Об этом 8 января заявил агентству Mehr глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
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