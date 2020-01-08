Политика
ИзвестияИран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета
Иран не планирует передавать США или компании Boeing черные ящики украинского самолета, разбившегося под Тегераном. Об этом 8 января заявил агентству Mehr глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
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Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Политика
Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее.
Космос
Россия увеличила число космических запусков при нулевой аварийности
Россия увеличила количество успешных космических запусков. В 2019 году было проведено 25 пусков ракет-носителей космического назначения.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Футбол
Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира
Сегодня, 7 января Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в ведущих лигах Европы.
Армия и оружие
В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном
Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
Армия и оружие
Fox News: у США нет в Ираке систем ПРО, чтобы сбивать ракеты Ирана
По сообщению источника в Пентагоне, командование США приняло решение не сбивать баллистические ракеты, выпущенные Ираном по используемым американцами объектам в Ираке из-за того, что у США просто отсутствуют средства противоракетной обороны в этой зоне.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Транспорт
Маршрут рейса из Пулково изменили после авиакатастрофы в Иране
Маршрут рейса из Пулково изменен после авиакатастрофы в Иране. Изменения коснулись и рейсов с вылетом из Москвы и Екатеринбурга.
Общество
Экипаж потерпевшего крушение в Иране украинского «Боинга»: Что известно о пилотах и бортпроводниках
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России
Футбол
«Спартак» не намерен отказываться от сборов в ОАЭ и турнира в Катаре
«Спартак» не намерен переносить запланированный сбор в ОАЭ, а также отказываться от участия в товарищеском турнире в Катаре.
Гаджеты
Представлен недорогой неубиваемый смартфон сразу на Android 10
Компания Bullitt, которая стоит за довольно известным брендом защищённых смартфонов Cat, представила новую модель — Cat S32.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Общество
Федеральное телевидение проигрывает борьбу за умы россиян
В Сети появился рейтинг телеканалов федерального уровня по итогам ушедшего, 2019 года.
Единоборства
Тайсон Фьюри назвал Усика «бомжом»
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Шоу-бизнес
Супруга Стаса Костюшкина Юлия исполнила на Пхукете зажигательный танец
Недавно на своей странице в Instagram Стас Костюшкин поделился зажигательным танцем супруги Юлии с семейного отдыха в Тайланде.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Новосибирской области горит торговый комплекс
В Новосибирской области горит торговый комплекс, 8 января сообщается на сайте регионального МЧС.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в «дерби»
На манчестерском стадионе «Олд Траффорд» состоялось городское дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».