Иран не планирует передавать США или компании Boeing черные ящики украинского самолета, разбившегося под Тегераном. Об этом 8 января заявил агентству Mehr глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Политика Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее.

Футбол Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира Сегодня, 7 января Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в ведущих лигах Европы.

Армия и оружие В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.

Гаджеты Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.