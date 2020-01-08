Происшествия

Красная веснаКрасная веснаИран отказался передавать США черные ящики разбившегося «боинга»

Иран не собирается передавать США черные ящики принадлежащего украинской авиакомпании и разбившегося под Тегераном «Боинга-737», 8 января заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает Интерфакс. Официальные власти Ирана пока не назвали причину такого решения.
Читать в источнике
Комментировать98

Подробнее о событии

Найдены черные ящики разбившегося в Иране украинского самолета

РИА Новости04:15

Власти Ирана отказались передать Boeing чёрные ящики разбившегося лайнера

News.ru07:29

Расшифровка самописцев украинского самолета будет проходить в Иране

ТАСС08:14

Украинский политик уже разглядел «фактическое признание вины» Ирана

REGNUM08:20

Иран отказался отправить в США черные ящики с упавшего украинского самолета

Lenta.ru08:31

Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

Газета.Ru01:23

Черный ящик разбившегося в Тегеране самолета передали специалистам

Комсомольская правда00:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Российская газета 08:32
Происшествия

Посольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране

RT на русском 07:05
Армия и оружие

Иран назвал пощечиной США удары по американским базам

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удары по американским базам стали «пощечиной по лицу» США.
Lenta.ru 02:48
Армия и оружие

Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Известия 08:21
Общество

Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Российская газета 05:19
Футбол

Черышев заинтересовал китайский клуб

29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
Sport.ru 04:29
Шоу-бизнес

Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине

Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Kleo.ru 06:19
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Происшествия

Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения

Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
РЕН ТВ 06:39
Футбол

«Спартак» не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара

На время зимней паузы в чемпионате РПЛ красно-белые запланировали провести сбор в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 24 января и Катаре 1-9 февраля, где команда Доменико Тедеско должна принять участие в Кубке "Матч Премьер" вместе с "Локомотивом", "Ростовом" и "Партизаном".
Российская газета 05:27
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

ToDay News Ufa 06 января в 04:40
Экономика

Стоимость жилья в России может вырасти на треть

В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Актуальные Новости 06 января в 02:09
Шоу-бизнес

Самбурская назвала российских туристов быдлом

Газета.Ru 08:43
Армия и оружие

В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
РИА Новости 07:26
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Шоу-бизнес

Андрей Губин отказался возвращаться на сцену

Газета.Ru 06:02
Гаджеты

На смартфонах и планшетах Samsung обнаружили шпионское ПО

Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
UfaTime.ru 05:11
Финансы

Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.
ТАСС 06:09
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan

Во вторник Прокуратура города Токио получила ордер на арест Кароль Гон — супруги экс-главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.
Life.ru вчера в 06:22
Футбол

«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Вести.Ru 07:24
Гаджеты

NVIDIA выпустит удешевлённую версию мощной игровой видеокарты RTX 2060

Ferra 08:12
Политика

«Победа» просчитала альтернативные маршруты по рекомендации Росавиации

Авиакомпания «Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над частью Ближнего Востока.
Известия 07:05
Происшествия

Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Lenta.ru 06 января в 11:35
Политика

Путин прибыл с визитом в столицу Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск.
Комсомольская правда вчера в 09:14
Армия и оружие

Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:49
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК 04:32
Экономика

Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос до $21,7 млрд

Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос на 2,5% и составил $21,7 млрд.
ТАСС вчера в 22:57
Авто

У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия

Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
Motor 02:10
ещё по теме
Главное