Происшествия
Красная веснаИран отказался передавать США черные ящики разбившегося «боинга»
Иран не собирается передавать США черные ящики принадлежащего украинской авиакомпании и разбившегося под Тегераном «Боинга-737», 8 января заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает Интерфакс. Официальные власти Ирана пока не назвали причину такого решения.
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Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Армия и оружие
Иран назвал пощечиной США удары по американским базам
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удары по американским базам стали «пощечиной по лицу» США.
Армия и оружие
Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном
Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Футбол
Черышев заинтересовал китайский клуб
29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Происшествия
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения
Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
Футбол
«Спартак» не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара
На время зимней паузы в чемпионате РПЛ красно-белые запланировали провести сбор в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 24 января и Катаре 1-9 февраля, где команда Доменико Тедеско должна принять участие в Кубке "Матч Премьер" вместе с "Локомотивом", "Ростовом" и "Партизаном".
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
Экономика
Стоимость жилья в России может вырасти на треть
В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Шоу-бизнес
Самбурская назвала российских туристов быдлом
Армия и оружие
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Шоу-бизнес
Андрей Губин отказался возвращаться на сцену
Гаджеты
На смартфонах и планшетах Samsung обнаружили шпионское ПО
Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan
Во вторник Прокуратура города Токио получила ордер на арест Кароль Гон — супруги экс-главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Политика
«Победа» просчитала альтернативные маршруты по рекомендации Росавиации
Авиакомпания «Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над частью Ближнего Востока.
Происшествия
Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии
В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Политика
Путин прибыл с визитом в столицу Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск.
Армия и оружие
Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Экономика
Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос до $21,7 млрд
Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос на 2,5% и составил $21,7 млрд.
Авто
У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия
Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.