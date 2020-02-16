Политика
РИА НовостиИран отказался вести переговоры с США под давлением
Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
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Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Футбол
«Бавария» разгромила «Кёльн» за 12 стартовых минут
Мюнхенцы в гостях убили интригу, забив три гола подряд к 12-й минуте, после чего довели матч до победы (4:1). Дублем отметился Серж Гнабри.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Футбол
Агент обвинил Гвардиолу и директоров в отстранении «Манчестер Сити»
Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на ближайшие два сезона показало, что перед законом все равны, считает известный агент Дмитрий Селюк.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Футбол
Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов открыл счёт своим голам за испанский клуб, поразив ворота мадридского «Реала».
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Политика
Сторонник Порошенко назвал ублюдками голосовавших за Зеленского
Экс-советник министра обороны Украины и сторонник Петра Порошенко Юрий Бирюков обрушился с резкой критикой на военнослужащих ВСУ, которые голосовали за Владимира Зеленского на прошлых выборах.
Армия и оружие
Глава судебной власти Ирана пообещал «очистить» Ближний Восток от США
Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси пообещал "очистить" Ближний Восток от американского присутствия после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции США.
Общество
Российские туристы покинули лайнер Westerdam
Семь российских туристов покинули в субботу стоящий в камбоджийском порту Сиануквиль круизный лайнер Westerdam, предает ТАСС.
Общество
В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Музыка
Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Происшествия
Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие
Армия и оружие
США отправили России африканское предупреждение
Вывод американских военных стал политическим сигналом Китаю и России, заявила France 24 Николь Вильбу, эксперт по американо-европейским отношениям из Университета Париж I. По ее мнению, цель этого предупреждения – удержать Москву и Пекин от войны с США.
Политика
Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Армия и оружие
В России завершены испытания перспективной торпеды
Игры
Сервера Wolcen: Lords of Mayhem второй день отключены
В четверг, 13 февраля, состоялся релиз ролевого приключенческого боевика Wolcen: Lords of Mayhem, дебютного проекта студии Wolcen.