Политика

РИА НовостиРИА НовостиИран отказался вести переговоры с США под давлением

Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
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Иран отказался вести переговоры с США под давлением

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Тегеран отказался вести переговоры с США под давлением

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Роухани отказался вести переговоры с США под давлением

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Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
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Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
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Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»

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Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
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Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
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Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
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