Политика
РИА НовостиИран отказался вести переговоры с США под давлением
Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Политика
Трамп в разговоре с Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 15 февраля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул озабоченность ситуацией в Идлибе и заявил о желании того, чтобы Россия прекратила поддержку правительства Сирии.
Общество
В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса
Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Футбол
«ПСЖ», проигрывая по ходу матча 0:3, потерял победу над «Амьеном»
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Новый перечень «не является исчерпывающим», сказал РБК представитель ЦБ: «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов».
Технологии
Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5
Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Общество
У 44 американцев с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус
У 44 граждан США, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту японского города Йокогама, выявлен коронавирус 2019-nCoV.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Происшествия
Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни регионы России
РИА "Новости" провело исследование и составило рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году.
Происшествия
Сахалинские гаишники «отмазывали» пьяных водителей
Пьяный водитель, остановленный сотрудниками ГИБДД, звонил одному из их начальников.
Происшествия
В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей
"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Происшествия
В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи
"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Общество
Месячная норма осадков выпала во Владивостоке
Месячная норма осадков выпала в воскресенье, 16 февраля, во Владивостоке, сообщает Примгидромет.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Политика
Лондон счел требования ЕС смехотворными
Великобритания считает, что ЕС выдвигает чрезмерные и смехотворные условия соглашения о свободной торговле, заявили источники в кабинете главы британского правительства Бориса Джонсона.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Экс-сотрудники минюста США потребовали отставки генпрокурора
Более 1100 бывших сотрудников министерства юстиции США потребовали отставки нынешнего главы ведомства генерального прокурора США Уильяма Барра в связи с его вмешательством в дело приятеля президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна, пишет газета Washington Post.
Экономика
Взносы на капремонт возросли более чем на 6% в 2019 году
Взносы на капитальный ремонт в России в 2019 году увеличились на 6–10%.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Общество
Пилот, который два часа кружил над Кольцово, оказался популярным блогером
Самолетом, который два часа не мог сесть в Кольцово из-за тумана 15 февраля, управлял пилот Алексей Кочемасов, более известный как блогер летчик Леха.
Общество
Петербург вошел в число безопасных городов для магазинов и ресторанов
По информации компании, в городах-миллионниках формируется самая безопасная и благоприятная среда для торгового бизнеса.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Армия и оружие
Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»
"Восток" же в распоряжении центрального штаба никогда не состоял, на провокации не поддавался.