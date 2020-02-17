Политика

РИА НовостиРИА НовостиИран отказался вести переговоры с США под давлением

Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
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Иран отказался вести переговоры с США под давлением

РИА Новости08:16

Рухани: Иран не будет вести переговоры с США под давлением

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Президент Ирана назвал условия для возобновления переговоров с США по ядерной сделке

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Тегеран отказался вести переговоры с США под давлением

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Роухани отказался вести переговоры с США под давлением

Парламентская газета08:40

Президент Ирана заявил, что его страна не пойдет на ядерные переговоры с Вашингтоном под давлением

Новостной фронт21:19
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Политика

Трамп в разговоре с Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 15 февраля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул озабоченность ситуацией в Идлибе и заявил о желании того, чтобы Россия прекратила поддержку правительства Сирии.
ТАСС 19:44
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Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Газета.Ru 13:16
Общество

В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса

Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Известия 13:37
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«ПСЖ», проигрывая по ходу матча 0:3, потерял победу над «Амьеном»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:27
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Новый перечень «не является исчерпывающим», сказал РБК представитель ЦБ: «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов».
РБК 16:01
Технологии

Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5

Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Что происходит 14 февраля в 15:41
Общество

У 44 американцев с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус

У 44 граждан США, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту японского города Йокогама, выявлен коронавирус 2019-nCoV.
РБК 20:43
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Происшествия

Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
РБК 21:05
Наука

Создан выносливый материал, который может заменить кости человека

МедиаПоток 04:05
Общество

Названы лучшие по качеству жизни регионы России

РИА "Новости" провело исследование и составило рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году.
Газета.Ru 21:05
Происшествия

Сахалинские гаишники «отмазывали» пьяных водителей

Пьяный водитель, остановленный сотрудниками ГИБДД, звонил одному из их начальников.
АСТВ 20:34
Происшествия

В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей

"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.
РИА Новости 18:39
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM 19:59
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия 12:55
Происшествия

В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи

"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Газета.Ru 14:12
Общество

Месячная норма осадков выпала во Владивостоке

Месячная норма осадков выпала в воскресенье, 16 февраля, во Владивостоке, сообщает Примгидромет.
RT на русском 20:39
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 04:40
Политика

Лондон счел требования ЕС смехотворными

Великобритания считает, что ЕС выдвигает чрезмерные и смехотворные условия соглашения о свободной торговле, заявили источники в кабинете главы британского правительства Бориса Джонсона.
Взгляд.ру 21:27
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 19:46
Политика

Экс-сотрудники минюста США потребовали отставки генпрокурора

Более 1100 бывших сотрудников министерства юстиции США потребовали отставки нынешнего главы ведомства генерального прокурора США Уильяма Барра в связи с его вмешательством в дело приятеля президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна, пишет газета Washington Post.
РИА Новости 14:58
Экономика

Взносы на капремонт возросли более чем на 6% в 2019 году

Взносы на капитальный ремонт в России в 2019 году увеличились на 6–10%.
РБК 13 февраля в 21:37
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК 12:54
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews 11:18
Общество

Пилот, который два часа кружил над Кольцово, оказался популярным блогером

Самолетом, который два часа не мог сесть в Кольцово из-за тумана 15 февраля, управлял пилот Алексей Кочемасов, более известный как блогер летчик Леха.
URA.Ru вчера в 12:27
Общество

Петербург вошел в число безопасных городов для магазинов и ресторанов

По информации компании, в городах-миллионниках формируется самая безопасная и благоприятная среда для торгового бизнеса.
Мойка78 21:16
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Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Армия и оружие

Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»

"Восток" же в распоряжении центрального штаба никогда не состоял, на провокации не поддавался.
КП - Донецк вчера в 08:40
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Иранский религиозный, духовный и государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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Столица и крупнейший город Ирана и один из крупнейших городов Азии. Административный центр одноимённого остана, политический, экономический, транспортный, торгово-финансовый и культурный центр страны. Город расположен на севере страны у подножья горного хребта Эльбурс, в 90 км к югу от побережья Каспийского моря.
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