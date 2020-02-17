Политика
РИА НовостиИран отказался вести переговоры с США под давлением
Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
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Президент Ирана назвал условия для возобновления переговоров с США по ядерной сделке
RT на русскомвчера в 13:47
Ядерное вооружение Ирана скорее сдержит «брутальный» Трамп, чем МАГАТЭ
Политика Сегодня15 февраля в 12:53
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Общество
Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела «Сети»
В России несколько книжних магазинов 17 февраля объявили забастовку, а их сотрудники пообещали провести одиночные пикеты в поддержку осужденнных по делу "Сети" (запрещенная в России организация).
Общество
На еще 80 улицах Москвы парковка стала платной
На 80 улицах в разных районах Москвы сделали платные парковочные места.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Народный артист Грузинской ССР, актер и режиссер Георгий Шенгелая скончался в возрасте 82 лет, сообщил грузинский телеканал «Рустави».
Общество
Джабаров заявил о намерении поднять тему исторической правды в ПА ОБСЕ
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.
Армия и оружие
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте
В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
Здоровье
В России из поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов
В обновленной структуре поликлиник состав кабинетов специализированной помощи будет зависеть от численности жителей, которые прикреплены к медицинскому учреждению.
Общество
В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора
С 2004 по 2007 год Беков был замглавы Волгограда, затем руководил Ассоциацией коммерческих банков региона.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Политика
В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии
«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
Футбол
«Спартак» проиграл в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.
Общество
У замначальника ГИБДД Воронежа изымают 22 квартиры
Исковое заявление об изъятии 22 квартир на общую сумму 50 миллионов рублей у заместителя начальника ГИБДД по Воронежской области предъявил прокурор области 14 февраля, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Музыка
Билли Айлиш объяснила провал своего выступления на «Оскаре»
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Тело 60-летнего обезглавленного мужчины без определенного места жительства следователи СК обнаружили 14 февраля в квартире на улице 3-я Железнодорожная в Омске.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.