Политика

РИА НовостиРИА НовостиИран отказался вести переговоры с США под давлением

Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
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Иран отказался вести переговоры с США под давлением

РИА Новостивчера в 08:16

Рухани: Иран не будет вести переговоры с США под давлением

REGNUMвчера в 10:52

Президент Ирана назвал условия для возобновления переговоров с США по ядерной сделке

RT на русскомвчера в 13:47

Тегеран отказался вести переговоры с США под давлением

Красная веснавчера в 08:57

Роухани отказался вести переговоры с США под давлением

Парламентская газетавчера в 08:40

Ядерное вооружение Ирана скорее сдержит «брутальный» Трамп, чем МАГАТЭ

Политика Сегодня15 февраля в 12:53

Планета+. Иранская позиция против Трампа, «Хезболла» не сдаётся США, сирийцы против турок в Идлибе

Крым 2404:36
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Общество

Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела «Сети»

В России несколько книжних магазинов 17 февраля объявили забастовку, а их сотрудники пообещали провести одиночные пикеты в поддержку осужденнных по делу "Сети" (запрещенная в России организация).
Интерфакс 03:06
Общество

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

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Общество

На еще 80 улицах Москвы парковка стала платной

На 80 улицах в разных районах Москвы сделали платные парковочные места.
Газета.Ru 03:19
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Армия и оружие

В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
РИА Новости 14 февраля в 16:47
Кино

Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Народный артист Грузинской ССР, актер и режиссер Георгий Шенгелая скончался в возрасте 82 лет, сообщил грузинский телеканал «Рустави».
Rambler News Service 05:22
Общество

Джабаров заявил о намерении поднять тему исторической правды в ПА ОБСЕ

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.
RT на русском 04:28
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
REGNUM вчера в 13:21
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Ведомости вчера в 21:38
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Российская газета вчера в 23:20
Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Вести.Ru 04:52
Политика

Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
ИА Новороссия 04:38
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте

В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
Известия 03:46
Здоровье

В России из поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов

В обновленной структуре поликлиник состав кабинетов специализированной помощи будет зависеть от численности жителей, которые прикреплены к медицинскому учреждению.
The Penza Post вчера в 06:21
Общество

В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора

С 2004 по 2007 год Беков был замглавы Волгограда, затем руководил Ассоциацией коммерческих банков региона.
КП - Волгоград 01:41
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Политика

В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии

«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
RT на русском 04:52
Футбол

«Спартак» проиграл в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.
Интерфакс-Спорт вчера в 10:32
Общество

У замначальника ГИБДД Воронежа изымают 22 квартиры

Исковое заявление об изъятии 22 квартир на общую сумму 50 миллионов рублей у заместителя начальника ГИБДД по Воронежской области предъявил прокурор области 14 февраля, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.
Красная весна 14 февраля в 13:36
Политика

В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
REGNUM 04:45
Происшествия

В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

REGNUM 02:05
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
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Билли Айлиш объяснила провал своего выступления на «Оскаре»

ФАН вчера в 07:09
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В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Тело 60-летнего обезглавленного мужчины без определенного места жительства следователи СК обнаружили 14 февраля в квартире на улице 3-я Железнодорожная в Омске.
РИА Новости 04:55
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Названы самые надежные трехлетние автомобили

Tvoe-avto.com 14 февраля в 05:05
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СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
ТАСС 04:13
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Хасан Рухани
Иранский политик
Иранский религиозный, духовный и государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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Столица Ирана
Столица и крупнейший город Ирана и один из крупнейших городов Азии. Административный центр одноимённого остана, политический, экономический, транспортный, торгово-финансовый и культурный центр страны. Город расположен на севере страны у подножья горного хребта Эльбурс, в 90 км к югу от побережья Каспийского моря.
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