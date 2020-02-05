Политика

РИА НовостиРИА НовостиИран отказался вести переговоры с США под давлением

Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
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Иран отказался вести переговоры с США под давлением

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Рухани: Иран не будет вести переговоры с США под давлением

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Президент Ирана назвал условия для возобновления переговоров с США по ядерной сделке

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Тегеран отказался вести переговоры с США под давлением

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Иран не будет обсуждать ядерную сделку с США до снятия санкций

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Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
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Анастасия Волочкова намеревается судиться с Большим театром, поскольку там ей отказываются выплачивать пенсию.
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Газета.Ru 15 февраля в 20:20
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Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
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Российская газета вчера в 20:27
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В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи

В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
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Общество

«Нафтогаз» уточнил в суде Гааги ущерб от потери активов в Крыму

"Нафтогаз Украины" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

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Газета.Ru вчера в 00:55
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На борту самолета из Петербурга пассажирка устроила дебош

В воскресенье, 16 февраля, на борту рейса из Петербурга в Сочи одна из пассажирок устроила дебош.
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Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

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Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения

В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.
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Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
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Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Газета.Ru 03:29
Общество

В Москве вновь расширилась зона платной парковки

Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час.
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Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
OAnews вчера в 09:30
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В НАО охранник детсада, где убили ребенка, предстанет перед судом

Нарьян-Марский городской суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 35-летнего охранника детского сада "Сказка" в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Самыми популярными автомобилями у угонщиков в 2019 году стали Kia Rio и Optima, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Sonata.
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За приехавших из других регионов в Якутию работников хорошо заплатят

Как сообщало ИА REGNUM, большинство российских граждан (65%) не готовы менять свое место жительства для лучшей работы.
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В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
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Благодаря Турции у сирийских боевиков появились американские ПЗРК

Турция поставляет боевикамв Сирии в зоне деэскалации "Идлиб" американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).
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Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
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Иранский религиозный, духовный и государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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