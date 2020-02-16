Политика
РИА НовостиИран отказался вести переговоры с США под давлением
Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
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Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Экономика
«Шереметьево» может стать полностью частным аэропортом
При консолидации, прошедшей по указу президента Путина с 2015 по 2017 годы, частная компания получила контрольный пакет аэропорта, так как обязалась построить в нем новые объекты, в том числе пассажирский терминал B, подземные тоннели под аэродромом, новый грузовой терминал и топливо-заправочный комплекс.
Футбол
Кокорин хочет заключить с «Зенитом» контракт на 4 миллиона евро
Спортсмен предложил «Зениту» заключить соглашение на 3 года. Платить ему клуб должен 4 миллиона евро в год.
Политика
Иран призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии
Анкара должна соблюдать договоренности, достигнутые во время трехсторонних переговоров России, Ирана и Турции в Сочи, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
Экономика
Пришедшие в РФ капиталы убегут по свистку за один день – Делягин
Поток спекулятивного капитала, который пришёл в РФ в конце 2019 года продолжает укреплять рубль, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Культура
Погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Происшествия
На Львовщине в воду упал автомобиль и унес с собой четыре жизни
Тела четырех человек вытащили из автомобиля, упавшего в водоем села Кошки Львовской области, 16 февраля сообщает отдел коммуникации областной полиции.
Общество
ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами
Биатлон
Слепцова и Устюгов получили дисквалификации
Происшествия
Калининградский убийца оставил записку
Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
Экономика
Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Происшествия
Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале
Биатлон
Норвежский биатлонист публично вступился за Логинова
Накануне российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль на чемпионата мира в Антерсельве в спринте.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Политика
Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше
Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя
Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Спорт
Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Кино
В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи
По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.
Политика
Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.