Политика
Телеканал RTVIИран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета
Иран отправит в Киев бортовые самописцы украинского «Боинга» 737-800, который по ошибке сбили в начале месяца. Об этом 18 января сообщает Reuters со ссылкой на местное информационное агентство. Иранская сторона признала, что не сможет расшифровать у себя черные ящики.
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Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Политика
Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины
Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.
Здоровье
Российские ученые одержали победу над похмельем
Российское ученые сделали новое открытие в области борьбы с похмельем и мобилизации сил организма.
Экономика
Готовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Шоу-бизнес
Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности
Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
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Авто
«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборку автомобилей
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«Манчестер Сити» дома упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»
Технологии
Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони
Американская компания Amazon экспериментирует с терминалами, где можно будет оплатить покупки взмахом ладони.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Политика
Мединский ответил на заявление МИД Польши о культурных ценностях
Исполняющий обязанности министра культуры подчеркнул, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий», при которых РФ вступила бы в переговоры на тему «возвращения культурных ценностей».
Общество
Верующие потребовали лишить Ивана Урганта российского гражданства
Телеведущего Ивана Урганта предложили лишить российского гражданства после выпуска программы «Вечерний Ургант», показанного на экранах 7 января.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук забил гол и реализовал буллит
Происшествия
Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии
Китайские власти зарегистрировали на территории страны еще 17 случаев пневмонии нового типа.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Кино
Объявлены номинанты на премию «Золотая малина»
От риска получить бутафорскую «Золотую малину» не застрахован ни один именитый голливудский актёр или режиссёр.
Политика
Глава правительства Мишустин назначил нового главу ФНС
Новый председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.
Единоборства
Российский боец Аскаров одержал первую победу в UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Аскаров одержал первую победу в Абсолютном бойцовском турнире (UFC).
Политика
Трамп категорически отверг обвинения по импичменту
Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.
Биатлон
Мужская сборная России стала 4-й в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
На пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка. Победу в ней праздновал квартет французских биатлонистов.
Футбол
Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
Экономика
Володин в Псковской области обсудил импортозамещение и ОЭЗ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону «Моглино», осмотрел лакокрасочное производство, а также производственные цеха и химическую лабораторию.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Политика
Партия Порошенко назвала условие его явки на допрос в ГБР
В партии "Европейская солидарность", возглавляемой бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявили, что политик придет на допрос в ГБР только после того, как ему лично вручат повестку.
Единоборства
Президент UFC рассказал о возможном реванше Нурмагомедова и Макгрегора
Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов может провести повторный поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.