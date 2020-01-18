Политика Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.

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