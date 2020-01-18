Политика
РЕН ТВИран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing
Иранские власти передадут Украине бортовые самописцы сбитого под Тегераном лайнера "Международных авиалиний Украины".
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Политика
Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Хоккей
Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Общество
В России зафиксирован первый случай смерти из-за снюса
В России зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Фигурное катание
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера на чемпионате Канады
Во время ритм танца Пайпер Гиллес зацепилась волосами за костюм своего партнера - Поля Пуарье.
Авто
АвтоВАЗ изменил название Chevrolet Niva
По итогу прошлого года российским дилерам марки удалось реализовать 20 000 внедорожников Chevrolet Niva, а 1302 автомобиля из данного числа было продано уже после того, как АвтоВАЗ выкупил долю GM.
Армия и оружие
Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота
На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Политика
США ожидают от РФ попытки вмешательства в выборы в 2020 году
США ожидает, что Россия может попытаться вмешаться в американские выборы в 2020 году.
Спорт
Шубенков об отказе UKAD выдавать пробы Мо Фары для перепроверки: «А че, так можно было?»
Российский барьерист Сергей Шубенков прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) выдавать пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары в рамках расследования в отношении учеников дисквалифицированного тренера Альберто Саласара.
Футбол
«Челси» на 94-й минуте проиграл «Ньюкаслу»
Футболисты «Ньюкасла» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Челси» из Лондона.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка
Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банка).
Политика
Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств
В течение полутора лет в стране будет выстроена система тотального контроля за доходами всех домохозяйств для адресного предоставления государственной адресной помощи, отметил Мишустин.
Армия и оружие
Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Политика
Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу
Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Шоу-бизнес
Больничные фото выпавшей из окна модели Кристины Пунтус слили в Сеть
Больничные фото выпавшей из окна модели Кристины Пунтус слили в Сеть Возлюбленная внука Никиты Михалкова пришла в себя после произошедшего.
Наука
Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью
В США ученые подтвердили, что кошки способны питаться человеческой плотью.
Политика
Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства
Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли в подвале
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.