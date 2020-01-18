Политика

РЕН ТВРЕН ТВИран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing

Иранские власти передадут Украине бортовые самописцы сбитого под Тегераном лайнера "Международных авиалиний Украины".
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Иран сообщил об отправке черных ящиков на Украину

РБК11:32

Иран подтвердил планы передать Киеву чёрные ящики Boeing

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Иран передаст черные ящики сбитого Boeing Украине для расшифровки

Красная весна08:57

Иран подтвердил, что передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing

РИА Новости09:22

Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном Boeing

ТАСС09:03

Иран подтвердил отправку на Украину черных ящиков Boeing

Коммерсантъ10:03

Тегеран передаст Киеву самописцы сбитого «Боинга»

Вести.Ru09:50
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Политика

Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
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Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
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В России зафиксирован первый случай смерти из-за снюса

В России зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
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Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
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Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
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Во время ритм танца Пайпер Гиллес зацепилась волосами за костюм своего партнера - Поля Пуарье.
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АвтоВАЗ изменил название Chevrolet Niva

По итогу прошлого года российским дилерам марки удалось реализовать 20 000 внедорожников Chevrolet Niva, а 1302 автомобиля из данного числа было продано уже после того, как АвтоВАЗ выкупил долю GM.
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Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота

На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».
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Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
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США ожидают от РФ попытки вмешательства в выборы в 2020 году

США ожидает, что Россия может попытаться вмешаться в американские выборы в 2020 году.
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Спорт

Шубенков об отказе UKAD выдавать пробы Мо Фары для перепроверки: «А че, так можно было?»

Российский барьерист Сергей Шубенков прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) выдавать пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары в рамках расследования в отношении учеников дисквалифицированного тренера Альберто Саласара.
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«Челси» на 94-й минуте проиграл «Ньюкаслу»

Футболисты «Ньюкасла» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Челси» из Лондона.
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банка).
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Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств

В течение полутора лет в стране будет выстроена система тотального контроля за доходами всех домохозяйств для адресного предоставления государственной адресной помощи, отметил Мишустин.
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Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

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Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
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Больничные фото выпавшей из окна модели Кристины Пунтус слили в Сеть

Больничные фото выпавшей из окна модели Кристины Пунтус слили в Сеть Возлюбленная внука Никиты Михалкова пришла в себя после произошедшего.
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Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью

В США ученые подтвердили, что кошки способны питаться человеческой плотью.
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Десятки террористов с танками атаковали военных в Сирии

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Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства

Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.
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Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги

Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
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Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли в подвале

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Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
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Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

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