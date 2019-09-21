Армия и оружие
ТАССИран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе. Об этом в субботу заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки.
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с чего всё началось
"В скором времени впервые после исламской революции пройдут совместные учения с Россией и Китаем", - сказал высокопоставленный военный, сообщает агентство Fars.РИА Новости05:20
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Иран ответил на действия Трампа заявлением о совместных учениях с РФ и КНР
Московский Комсомолец06:20
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В Финляндии возбудили дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
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Футбол
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Корреспондент Sport24 Ярослав Кулемин встретился с Шомуродовым на клубной базе и поговорил о том, как не отчаяться, когда ничего не получается, советах Валерия Карпина и вере в Фрэнка Лэмпарда.
Sport24.ru 07:22
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Армия и оружие
В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва вчера в 12:05
Общество
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Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Шоу-бизнес
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Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие
Террористы после поражения бегут из Сирии в другие страны
Политическая Экспертиза 07:52
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Гаджеты
В России начались продажи iPhone 11
В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 02:52
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Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели вчера в 09:31
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Футбол
Семак удалил пост о решении РФС по Кокорину
Rambler News Service вчера в 10:06
Футбол
Президент «Реала» ищет замену Зидану
Руководство мадридского "Реала" не устраивает работа Зинедина Зидана в качестве главного тренера команды.
Вести.Ru вчера в 20:57
Политика
«Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа
В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.
Московский Комсомолец 19 сентября в 23:58
Авто
В России сертифицирован большой кроссовер GAC GS8
Российская премьера паркетника GAC GS8 состоялась год назад на Московском автосалоне, а теперь он официально допущен на рынок: в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Авторевю 19 сентября в 05:17
Футбол
Подкармливавшая Роналду в детстве женщина ответила на его призыв
Lenta.ru вчера в 07:33
Политика
Скабеева ответила поглумившейся над Россией украинской журналистке
Журналистка Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» резко отреагировала на заявление украинской журналистки Янины Соколовской о том, что Украина глумится над Россией, «труп» которой проплывает мимо.
Известия 08:44
Политика
В Киеве решили продать крейсер «Украина»
Киевские власти приняли решение о продаже крейсера "Украина".
РЕН ТВ вчера в 20:07
Общество
Медведев раскритиковал застроивших аэропорт в Великом Новгороде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал тех, кто в 90-е годы решил застроить коттеджным поселком взлетно-посадочную полосу аэропорта в Великом Новгороде: они не оценили потенциал города.
РИА Новости вчера в 09:09
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 19 сентября в 00:58
Происшествия
Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане
В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
Газета.Ru 08:02
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» впервые стала мамой
Родители пока не стали называть пол ребенка и показывать его лицо.
Discover24 03:25
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел на свободу
Актера Павла Устинова выпустили из московского СИЗО № 4 «Медведь».
Вечерняя Москва вчера в 11:43
Здоровье
Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата
Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
Цензуры.Нет вчера в 03:01
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02