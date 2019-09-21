Армия и оружие
ТАССИран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе. Об этом в субботу заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки.
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с чего всё началось
"В скором времени впервые после исламской революции пройдут совместные учения с Россией и Китаем", - сказал высокопоставленный военный, сообщает агентство Fars.РИА Новости05:20
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Иран ответил на действия Трампа заявлением о совместных учениях с РФ и КНР
Московский Комсомолец06:20
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«В случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например налогам, административным штрафам и т. п.»,— рассказал газете председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Коммерсантъ 18 сентября в 03:08
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Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
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Московский Комсомолец вчера в 04:15
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Сегодня, 20 сентября, в Брянске произошло жестокое убийство двух сотрудников спецсвязи. Как сообщили источники, подозреваемый уже задержан.
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В Любляне завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между мужскими сборными России и Греции.
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На Украине полицейские пострадали при попытке разблокировать вагоны с углем
РИА Новости 12:33
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Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей
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«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
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Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
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В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
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