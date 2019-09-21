с чего всё началось

Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе. Об этом в субботу заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки.

Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем

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