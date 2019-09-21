Армия и оружие
ТАССИран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе. Об этом в субботу заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки.
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с чего всё началось
"В скором времени впервые после исламской революции пройдут совместные учения с Россией и Китаем", - сказал высокопоставленный военный, сообщает агентство Fars.РИА Новости05:20
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Иран ответил на действия Трампа заявлением о совместных учениях с РФ и КНР
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РИА Новости вчера в 07:21
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