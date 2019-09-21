с чего всё началось

Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе. Об этом в субботу заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки.

Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем

Происшествия Два офицера Росгвардии покончили с собой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.

Здоровье Почему полезно есть виноградные косточки «Виноградные косточки обладают противовоспалительными свойствами и полезны в лечении колита, гастрита, инфекций мочевыводящих путей и кишечника», - констатировали специалисты.

Происшествия В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.

Авто Китайский GAC сертифицировал в России конкурента Toyota Highlander По всей видимости, китайский внедорожник GAC GS8 успешно прошел все необходимые испытания, и теперь с 17 сентября 2019 года по 16 сентября 2022 года компания имеет право продавать свою модель на территории Таможенного союза.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.

Здоровье В Калининградской поликлинике появилась опция «просто спросить» По словам представителей регионального Минздрава, электронная очередь появилась в больнице в рамках проекта «Бережливая поликлиника», а нестандартную опцию решили добавить совсем недавно в связи с запросом пациентов.

Футбол ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Армия и оружие В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Культура «Иные миры» Никаса Сафронова открылись в Москве 19 сентября в Москве состоялось открытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры".

Политика Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Культура Шустер подаст в суд на Коломойского Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Армия и оружие Генштаб ВСУ работает над планом разведения сил и средств в Донбассе Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) работает над планом разведения сил и средств от линии разграничения в Донбассе.

Политика Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Происшествия В Петербурге водитель сбил полицейского за вопрос о парковке В Петербурге сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых на 2-й Советской улице, это самый центр города, был сбит инспектор дорожно-патрульной службы Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, в ведомстве есть все основания полагать, что инспектора сбили специально.

Политика WP: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными Президент США Дональд Трамп оценил политику Вашингтона на Украине, сообщила газета Washington post.

Общество В Москве начался фестиваль «Круг света» В Москве на Гребном канале стартовал девятый международный фестиваль "Круг света".

Экономика Россиянам начнут продавать бензин в рассрочку До конца 2019 года сеть заправок «Газпром нефть» начнет продавать россиянам топливо в рассрочку.

Игры Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5 Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.

Армия и оружие США разместили в Персидском заливе эсминец с системой ПРО Телеканал CBS передал в субботу, что США разместили в Персидском заливе эсминец USS Nitze, оснащенной системой противоракетной обороны Aegis.

Политика В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.