Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.

Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Политика Израиль и Россия выключают Польшу, обеливая коммунизм — писатели Своё мнение на страницах журнала высказали два польских известных писателя — Павел Лисицкий, который по совместительству является главным редактором Do Rzeczy, и Рафал Земкевич.

Происшествия СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Футбол Легендарный футболист сборной Турции Шукюр работает таксистом в США Один из самых известных турецких футболистов, бывший нападающий стамбульского «Галатасарая» и сборной Турции Хакан Шукюр в интервью Welt am Sonntag рассказал, что вынужден работать в США водителем Uber и продавать книги.

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Общество Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.

Происшествия В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).

Экономика Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.