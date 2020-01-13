Политика
ТАССИран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.
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Политика
Израиль и Россия выключают Польшу, обеливая коммунизм — писатели
Своё мнение на страницах журнала высказали два польских известных писателя — Павел Лисицкий, который по совместительству является главным редактором Do Rzeczy, и Рафал Земкевич.
Армия и оружие
В китайский флот поступил самый мощный эсминец в мире
В китайских СМИ появилось сообщение о том, что ВМС КНР приняли на вооружение головной эсминец, сконструированный по проекту 055 «Наньчан».
Политика
Климкин прозрел: назвал Украину сырьевым придатком Европы
Павел Климкин, бывший глава украинского МИД, назвал Украину сырьевым придатком Европы.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко
СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Игры
Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть
Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери
Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Футбол
Легендарный футболист сборной Турции Шукюр работает таксистом в США
Один из самых известных турецких футболистов, бывший нападающий стамбульского «Галатасарая» и сборной Турции Хакан Шукюр в интервью Welt am Sonntag рассказал, что вынужден работать в США водителем Uber и продавать книги.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Общество
Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города
Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.
Кино
В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
Напомним, что оригинальная картина «Гостья из будущего» Павла Арсенова вышла на телевидении в 1985 году.
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
США ввели новые санкции против Венесуэлы, добавив в список семь граждан страны - Минфин.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
Происшествия
В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Волейбол