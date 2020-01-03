Армия и оружие

Аргументы неделиАргументы неделиВ Пентагоне подтвердили гибель иранского генерала Сулеймани

В Пентагоне подтвердил, что в результате операции против иранского генерала Касема Сулеймани, проведенной по распоряжению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, военнослужащий погиб.
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Пентагон подтвердил гибель генерала КСИР в результате операции США

RT на русскомвчера в 22:21

Сулеймани повысили в звании посмертно

News.ru09:50

Убийство Сулеймани может иметь далеко идущие последствия

Российская газета01:55

Пентагон подтвердил свою причастность к убийству иранского генерала

Известиявчера в 22:27

Что произошло за сутки: пятница, 3 января

Интерфакс13:00

Названа роль Трампа в убийстве главы иранского спецназа

Lenta.ruвчера в 22:11

Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

РИА Новостивчера в 22:05
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Политика

BI: Трамп пропустил звонок Путина и рассвирепел

Флинн пытался объяснить, что в Белый дом поступало большое количество звонков, однако президент США уже рвал и метал.
РЕН ТВ 20:35
Экономика

Прекращены поставки нефти из России в Белоруссию

Накануне Нового года Белоруссии не удалось договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.
Мир новостей 04:54
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Происшествия

Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках

В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
Известия 16:58
Шоу-бизнес

Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Bimru.ru 04:46
Авто

Chrysler покажет новый концепт-кар на выставке CES 2020

В качестве основы для концепта Airflow Vision был взят гибридный минивэн Chrysler Pacifica.
Тарантас Ньюс 08:45
Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
РИА Новости 01 января в 01:00
Армия и оружие

На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитов

На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби" .
Вести.Ru 20:23
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски

Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
ProstoProSport 01:54
Кино

Фанатов «Ведьмака» позабавил «смайлик» на мече Геральта

Зрители сериала "Ведьмак" потокового сервиса Netflix обратили внимание на странный символ, украшавший меч главного героя Геральта из Ривии.
Kinonews.ru 02:56
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Жертвами пожара, площадь которого составила 110 квадратных метров, стали двое взрослых и двое детей.
Вести.Ru 03:57
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Газета.Ru 12:50
Хоккей

Тренер молодежной сборной России рассказал, как можно обыграть Швецию

Помощник главного тренера сборной России Валерия Брагина Игорь Ларионов рассказал о том, за счет чего российская команда сумеет победить шведов в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Российская газета 16:00
Армия и оружие

Иранский дипломат приравнял убийство Сулеймани к началу войны

Twitter / @ raveenaujmaya Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Касема Сулеймани, командира подразделения "Аль-Кудс" КСИР, можно приравнять к началу войны.
РЕН ТВ 20:23
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости 18:15
Здоровье

Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники

Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
Вечерняя Москва 01:53
Происшествия

Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в чувствах к 24-летней Стасе Милославской

В персональном микроблоге Стася Милославская разместила совместную фотографию с талантливым российским актером Александром Петровым.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:31
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
Армия и оружие

Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск

Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.
ТАСС 20:04
Происшествия

Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией

Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Коммерсантъ 09:26
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru вчера в 16:30
Политика

Иран запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа»

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари дал старт флешмобу о ненависти к главе американского государства Дональду Трампу.
Взгляд.ру 16:52
Политика

США предостерегли Ирак от вывода американских войск

Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Известия 18:47
Технологии

В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
РИА Новости 20:35
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 01 января в 03:21
Общество

Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

Российская газета 09:22
Политика

Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»

BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
Эхо Москвы 17:09
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Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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