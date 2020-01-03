В Пентагоне подтвердил, что в результате операции против иранского генерала Касема Сулеймани, проведенной по распоряжению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, военнослужащий погиб.

Политика BI: Трамп пропустил звонок Путина и рассвирепел Флинн пытался объяснить, что в Белый дом поступало большое количество звонков, однако президент США уже рвал и метал.

Экономика Прекращены поставки нефти из России в Белоруссию Накануне Нового года Белоруссии не удалось договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

Хоккей Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.

Происшествия Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.

Хоккей Тренер молодежной сборной России рассказал, как можно обыграть Швецию Помощник главного тренера сборной России Валерия Брагина Игорь Ларионов рассказал о том, за счет чего российская команда сумеет победить шведов в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.

Политика Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.

Армия и оружие Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.

Политика Иран запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа» Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари дал старт флешмобу о ненависти к главе американского государства Дональду Трампу.

Политика США предостерегли Ирак от вывода американских войск Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Технологии В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7 Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.