с чего всё началось

В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.

В Тегеране задержали журналистку из России Юлию Юзик, в ситуации разбираются дипломаты, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства в Иране Андрей Ганенко. Об инциденте стало известно из публикации в фейсбуке журналиста Бориса Войцеховского.

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