Политика

РИА НовостиРИА НовостиИран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним". "Таким образом каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось", - говорится в заявлении.
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с чего всё началось
Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press
 со ссылкой на государственное иранское телевидение.
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СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

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«Не комментирую». Брагин — о продолжении работы в сборной России

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Совбез ООН обсудит ситуацию в Ливии в понедельник, сообщил источник

Совбез ООН проведет в понедельник закрытое обсуждение ситуации в Ливии, сообщил РИА Новости источник в совете.
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Как сообщает El Desmarque, мадридский клуб готов заплатить за немца 80 млн евро.
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Генич о финале МЧМ-2011 на «Матч ТВ»: «Это проблемы людей, которые не разобрались. Канал не виноват»

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился мнением о том, что канал показал финал МЧМ-2011 вместо сегодняшней игры Канада-Россия (3:4).
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Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

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Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
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«Действие, которое нанесет ущерб достоинству или поставит под угрозу выживание нашей республики, должно быть встречено мгновенным и сокрушительным ударом», — цитирует материал ТАСС.
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Украинские военные подорвались на собственной мине

Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
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Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
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Девочка погибла при катании на тюбинге с горы в Приморье

ЧП произошло 2 января в поселке Лозовый города Партизанска. Девочка врезалась в дерево, катаясь на тюбинге (надувные санки) с горы.
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Торги в Токио открылись падением индексов на фоне обострения отношений между США и Ираном

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Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
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Защитник «Динамо» Киев — венгерской прессе: похоже, у моего клуба закончились деньги

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о подготовке украинского клуба ко второму кругу УПЛ.
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Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме

В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
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В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
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Армия и оружие

«Хезболла» предрекла начало новой эпохи в истории Ближнего Востока

Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что убийство военными США лидера спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани стало началом новой эпохи в истории Ближнего Востока.
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