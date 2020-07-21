Политика

РИА НовостиРИА НовостиИран пообещал США «ответный удар» за убийство Сулеймани

Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
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Иран пообещал нанести «ответный удар по американцам» за Сулеймани

Российская газета16:50

Хаменеи пообещал США ответный удар из-за убийства Сулеймани

RT на русском16:34

Иран ответит США за убийство Сулеймани

Газета.Ru14:44

Иран пообещал отомстить США за смерть Сулеймани

Lenta.ru14:53

В Иране пообещали нанести ответный удар за убийство Сулеймани

Известия15:40

Иран нанесет ответный удар США — духовный лидер страны

ИА Красная Весна14:49

Иран пообещал США «ответный удар» за убийство Сулеймани

РИА Новости13:41
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Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Общество

В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

В столице за прошедшие сутки скончались 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 16:05
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Общество

Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского

Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 15:35
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Хоккей

У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
BFM.ru 12:21
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Космос

Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»

Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 08:23
Армия и оружие

Спецназ ЦВО получил новейший комплекс мобильной связи «Медовуха»

Пресс-служба Центрального военного округа передала информацию о получении новейшего комплекса связи Медовуха.
Политическая Экспертиза 12:50
Политика

Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

На пресс-конференции в Хабаровске во вторник Дегтярев объяснил, почему не вышел пообщаться с гражданами.
Городовой 09:40
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Единоборства

Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей

Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
Интерфакс-Спорт 09:41
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Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
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Происшествия

Против захватившего заложников в Луцке завели два дела

МВД и Служба безопасности Украины завели два уголовных дела на мужчины, 21 июля захватившего автобус с заложниками в Луцке, сообщает официальный сайт СБУ.
Общественная служба новостей 17:06
Армия и оружие

США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Известия 16:05
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Футбол

«Рига» Кононова победила в седьмом матче подряд

Встреча завершилась со счетом 1:0. Команда Олега Кононова победила в седьмом матче подряд и с 24 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, обгоняя «РФШ» за счет очной игры.
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Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека

«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
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Названа выигравшая от коронавируса страна

Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
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Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
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В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская

В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Грета Тунберг получила премию в €1 млн «За гуманизм»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию «За гуманизм» в размере €1 млн от португальского благотворительного фонда «Галуст Гюльбенкян».
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«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии

Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от "Астон Виллы" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

При более быстром вращении сверла материал получает большую твердость.
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Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
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Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова

Специальная комиссия Мосгордумы по доходам из шести человек не нашла нарушений в непубличной части декларации председателя Алексея Шапошникова.
Sota.vision 10:45
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Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку

В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка.
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2K Games представила актёров английской и русской версий ремейка Mafia

2K Games представила актёрский состав ремейка Mafia, причём не только оригинальной английской версии, но и региональных — в том числе и русской.
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Игорь Федотов: Авторитет Кашшаи – ниже плинтуса

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал объяснения Виктором Кашшаи спорных моментов полуфинального матча Кубка России «Зенит» – «Спартак» (1:2). Руководитель департамента судейства РФС заявил на пресс-конференции о том, что судьи приняли верные решения.
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