Политика
РИА НовостиИран пообещал США «ответный удар» за убийство Сулеймани
Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
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Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
В столице за прошедшие сутки скончались 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 16:05
Общество
Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 15:35
Хоккей
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
BFM.ru 12:21
Космос
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 08:23
Армия и оружие
Спецназ ЦВО получил новейший комплекс мобильной связи «Медовуха»
Пресс-служба Центрального военного округа передала информацию о получении новейшего комплекса связи Медовуха.
Политическая Экспертиза 12:50
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
На пресс-конференции в Хабаровске во вторник Дегтярев объяснил, почему не вышел пообщаться с гражданами.
Городовой 09:40
Единоборства
Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей
Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
Интерфакс-Спорт 09:41
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
Происшествия
Против захватившего заложников в Луцке завели два дела
МВД и Служба безопасности Украины завели два уголовных дела на мужчины, 21 июля захватившего автобус с заложниками в Луцке, сообщает официальный сайт СБУ.
Общественная служба новостей 17:06
Футбол
«Рига» Кононова победила в седьмом матче подряд
Встреча завершилась со счетом 1:0. Команда Олега Кононова победила в седьмом матче подряд и с 24 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, обгоняя «РФШ» за счет очной игры.
Матч ТВ 15:52
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия вчера в 18:37
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Общество
Грета Тунберг получила премию в €1 млн «За гуманизм»
Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию «За гуманизм» в размере €1 млн от португальского благотворительного фонда «Галуст Гюльбенкян».
Известия 11:47
Футбол
«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от "Астон Виллы" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
При более быстром вращении сверла материал получает большую твердость.
Evo-rus.com 12:28
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
Общество
Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова
Специальная комиссия Мосгордумы по доходам из шести человек не нашла нарушений в непубличной части декларации председателя Алексея Шапошникова.
Sota.vision 10:45
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru 10:06
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку
В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка.
Lenta.ru 03:24
Общество
2K Games представила актёров английской и русской версий ремейка Mafia
2K Games представила актёрский состав ремейка Mafia, причём не только оригинальной английской версии, но и региональных — в том числе и русской.
Игромания.ру 12:46
Футбол
Игорь Федотов: Авторитет Кашшаи – ниже плинтуса
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал объяснения Виктором Кашшаи спорных моментов полуфинального матча Кубка России «Зенит» – «Спартак» (1:2). Руководитель департамента судейства РФС заявил на пресс-конференции о том, что судьи приняли верные решения.
Спорт день за днем 16:39