Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

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Общество Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. 44

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Происшествия Против захватившего заложников в Луцке завели два дела МВД и Служба безопасности Украины завели два уголовных дела на мужчины, 21 июля захватившего автобус с заложниками в Луцке, сообщает официальный сайт СБУ.

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