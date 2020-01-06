Политика
Lenta.ruИран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани
«Американцы совершили крайнюю глупость и теперь должны покинуть регион, если не хотят "второго Вьетнама"», — подчеркнул Велаяти, добавив, что США всегда терпели поражение перед Ираном и его союзниками. Ранее парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны.
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Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Армия и оружие
Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
Хоккей
Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею
Происшествия
Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована "Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — уточнили в республиканском управлении СКР.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Автоспорт
Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе «Дакара»
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, выступающий в категории грузовиков, занял второе место на втором этапе ралли-марафона "Дакар", который впервые проходит в Саудовской Аравии.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о самых опасных блюдах в ресторанах
Наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекции признаны: «многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень».
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Политика
Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН
Соединенные Штаты обвинили Россию и Китай в намеренном блокировании заявления Совета Безопасности ООН, «подчеркивающего неприкосновенность дипломатических и консульских зданий», после нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал приказ Трампа убить Сулеймани
Минобороны США назвало «неполными и неточными» сведения в СМИ о том, что Трамп отдал приказ о ликвидации генерала Сулеймани, не имея достаточных разведданных.
Футбол
Кудряшов подписал контракт с «Антальяспором»
Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», Кудряшов уже подписал с турецким клубом контракт сроком на полтора года.
Хоккей
Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА
Главным героем матча стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен. Финский хоккеист уже в первом периоде оформил хет-трик.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
Происшествия
В Подмосковье убит сотрудник «дочки» «Роскосмоса»
В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ.
Гаджеты
Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку
Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.
Происшествия
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Шульга отметил, что тело девушки было найдено вблизи пятого километра железной дороги Баженово — Асбест.
Авто
В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia.
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Экономика
Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита
Количество отказов от банков в получении потребительского кредита начало расти еще в прошлом году.
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Хоккей
Третьяк прокомментировал путаницу с трансляцией финала МЧМ
Прямая трансляция встречи велась на одном из российских телеканалов, а в это же время другой канал показывал запись финала 2011 года, где россияне нанесли поражение канадцам и стали чемпионами.
Политика
Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января
Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
Авто
Составили топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.