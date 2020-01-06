Политика

Lenta.ruLenta.ruИран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани

«Американцы совершили крайнюю глупость и теперь должны покинуть регион, если не хотят "второго Вьетнама"», — подчеркнул Велаяти, добавив, что США всегда терпели поражение перед Ираном и его союзниками. Ранее парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны.
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с чего всё началось
Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти на церемонии прощания с погибшим в Багдаде Касемом Сулеймани рассказал, что иранский генерал был ключевой фигурой в сотрудничестве с Россией, передает
 телеканал Al-Alam.
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Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
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Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Диетолог Соломатина назвала продукты для борьбы с раком желудка

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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
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Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
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США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН

Соединенные Штаты обвинили Россию и Китай в намеренном блокировании заявления Совета Безопасности ООН, «подчеркивающего неприкосновенность дипломатических и консульских зданий», после нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.
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Пентагон прокомментировал приказ Трампа убить Сулеймани

Минобороны США назвало «неполными и неточными» сведения в СМИ о том, что Трамп отдал приказ о ликвидации генерала Сулеймани, не имея достаточных разведданных.
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Кудряшов подписал контракт с «Антальяспором»

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Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА

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Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
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В Подмосковье убит сотрудник «дочки» «Роскосмоса»

В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ.
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В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году

В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia.
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Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита

Количество отказов от банков в получении потребительского кредита начало расти еще в прошлом году.
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Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»

Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
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Третьяк прокомментировал путаницу с трансляцией финала МЧМ

Прямая трансляция встречи велась на одном из российских телеканалов, а в это же время другой канал показывал запись финала 2011 года, где россияне нанесли поражение канадцам и стали чемпионами.
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Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января

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Составили топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей

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В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 07:43
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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