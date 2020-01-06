с чего всё началось

«Американцы совершили крайнюю глупость и теперь должны покинуть регион, если не хотят "второго Вьетнама"», — подчеркнул Велаяти, добавив, что США всегда терпели поражение перед Ираном и его союзниками. Ранее парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны.

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Армия и оружие Пентагон прокомментировал приказ Трампа убить Сулеймани Минобороны США назвало «неполными и неточными» сведения в СМИ о том, что Трамп отдал приказ о ликвидации генерала Сулеймани, не имея достаточных разведданных.

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