Армия и оружие
КоммерсантъИран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами. МИД Ирана при этом выразил протест в связи с угрозами США атаковать иранские катера.
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Общество
Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу
Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
Происшествия
Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии.
Российская газета 08:28
Здоровье
В Твери открылась новая детская поликлиника
Афанасий-бизнес 09:45
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса
Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 09:17
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
Происшествия
Дело о митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат СК
Глава СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о насилии против 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе в центральный аппарат ведомства, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 06:26
Общество
Президент «Интеко» сравнил общежития для строителей с пороховой бочкой
После остановки работ в Москве и Московской области строители оказались запертыми в общежитиях, в которых раньше только спали.
РБК 06:41
Армия и оружие
Министр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия
Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
REGNUM 08:56
Общество
Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Здоровье
В больнице Златоуста 44 медика и пациента заразились коронавирусом
В Челябинской области более 40 пациентов и медиков городской клинической больницы № 1 города Златоуста заболели коронавирусом.
Life.ru 09:26
Авто
В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»
Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс 02:59
Общество
В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01
Авто
На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
Технологии
Минкомсвязи разработало законопроект о покупке SIM-карт через Интернет
В Минкомсвязи появился документ, в котором предлагают проводить продажу SIM-карт удаленно с использованием идентификации портала «Госуслуги» и данных из Единой биометрической системы.
Astera 06:08
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания вчера в 09:09
Общество
Свердловский губернатор высказал мнение о пропускной системе в регионе
ИА «Уральский меридиан» сообщало, что заместитель губернатора Павел Креков объявил на брифинге сегодня, 23 апреля, что с 1 по 10 мая пропускная система точно будет введена на территории региона.
Уральский меридиан 10:12
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса
В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар.
Российская газета 09:13
Шоу-бизнес
Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой
Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в Инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
Политика
Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Известия 07:58
Здоровье
ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита
Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ведомости 09:08
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20