Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъИран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами. МИД Ирана при этом выразил протест в связи с угрозами США атаковать иранские катера.
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Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Коммерсантъ07:17

В Иране заявили о готовности атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны

ТАСС07:23

Иран пообещал обстреливать корабли США

Lenta.ru07:20

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

РБК08:43

В Иране заявили о готовности атаковать американские корабли

REGNUM06:45

Командующий КСИР пообещал уничтожать угрожающие Ирану американские корабли

News.ru06:13

В Тегеране ответили на угрозы Трампа уничтожать иранские катера

РИА Новости05:52
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Общество

Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу

Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии.
Российская газета 08:28
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Здоровье

В Твери открылась новая детская поликлиника

Афанасий-бизнес 09:45
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Общество

В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса

Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 09:17
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
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Происшествия

Дело о митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат СК

Глава СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о насилии против 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе в центральный аппарат ведомства, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 06:26
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Общество

Президент «Интеко» сравнил общежития для строителей с пороховой бочкой

После остановки работ в Москве и Московской области строители оказались запертыми в общежитиях, в которых раньше только спали.
РБК 06:41
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Армия и оружие

Министр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия

Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
REGNUM 08:56
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Общество

Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
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Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
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Общество

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Здоровье

В больнице Златоуста 44 медика и пациента заразились коронавирусом

В Челябинской области более 40 пациентов и медиков городской клинической больницы № 1 города Златоуста заболели коронавирусом.
Life.ru 09:26
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Авто

В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»

Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс 02:59
Общество

В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01
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Фигурное катание

Елена Ильиных: лучшая партия Сергея Полунина — муж и отец

РИА Новости 09:00
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На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
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Технологии

Минкомсвязи разработало законопроект о покупке SIM-карт через Интернет

В Минкомсвязи появился документ, в котором предлагают проводить продажу SIM-карт удаленно с использованием идентификации портала «Госуслуги» и данных из Единой биометрической системы.
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
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Общество

Свердловский губернатор высказал мнение о пропускной системе в регионе

ИА «Уральский меридиан» сообщало, что заместитель губернатора Павел Креков объявил на брифинге сегодня, 23 апреля, что с 1 по 10 мая пропускная система точно будет введена на территории региона.
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Здоровье

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар.
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Шоу-бизнес

Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в Инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
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Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru вчера в 09:43
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
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Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
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Общество

ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
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ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита

Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ведомости 09:08
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
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Иранский военачальник, бригадный генерал. Заместитель командующего Корпусом Стражей Исламской революции. Назначен на эту должность аятоллой Али Хаменеи в октябре 2009 г.
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