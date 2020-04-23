Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами. МИД Ирана при этом выразил протест в связи с угрозами США атаковать иранские катера.

Общество Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19. 1K

Происшествия Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии. 83

Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 2,7K

Общество В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы. 7

Происшествия Дело о митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат СК Глава СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о насилии против 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе в центральный аппарат ведомства, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко. 1

Армия и оружие Министр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага. 96

Общество Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля. 9

Общество Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах. 291

Авто В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги» Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».

Общество В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 105

Авто На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет. 42

Технологии Минкомсвязи разработало законопроект о покупке SIM-карт через Интернет В Минкомсвязи появился документ, в котором предлагают проводить продажу SIM-карт удаленно с использованием идентификации портала «Госуслуги» и данных из Единой биометрической системы. 4

Футбол ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции. 1

Общество Свердловский губернатор высказал мнение о пропускной системе в регионе ИА «Уральский меридиан» сообщало, что заместитель губернатора Павел Креков объявил на брифинге сегодня, 23 апреля, что с 1 по 10 мая пропускная система точно будет введена на территории региона.

Здоровье Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар. 14

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 1,3K

Общество ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. 10

Здоровье ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 8