Армия и оружие

ИзвестияИзвестияИран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани

Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Об этом иранский военный написал в своем Twitter, передает агентство «РИА Новости» 3 января.
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Али Хаменеи
Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.
— Али Хаменеи, иранский политикРИА Новости 00:13

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