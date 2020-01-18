Политика

Телеканал RTVIТелеканал RTVIИран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета

Иран отправит в Киев бортовые самописцы украинского «Боинга» 737-800, который по ошибке сбили в начале месяца. Об этом 18 января сообщает Reuters со ссылкой на местное информационное агентство. Иранская сторона признала, что не сможет расшифровать у себя черные ящики.
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Иран сообщил об отправке черных ящиков на Украину

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Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
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Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

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Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.
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Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
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Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском 08:57
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

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Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

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По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл.
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В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
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США ожидают от РФ попытки вмешательства в выборы в 2020 году

США ожидает, что Россия может попытаться вмешаться в американские выборы в 2020 году.
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