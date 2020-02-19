Иран попал в чёрный список Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. В этот перечень входят государства, которые не соответствуют международным требованиям как по отмыванию денег, так и по финансированию терроризма.

Иран попал в чёрный список организации по борьбе с отмыванием денег

Общество Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине Эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 украинцы были заселены в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской областию Они уже жалуются на плохие условия.

Авто Представили Volkswagen Caddy нового поколения Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.

Финансы Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".

Политика США обвиняют Россию в помощи кандидату в президенты Сандерсу Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах 2020 года о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Политика Посольство ответило на обвинения США в адрес РФ в кибератаках в Грузии По утверждению госсекретаря Майка Помпео, 28 октября 2019 года Россия якобы осуществила "широкомасштабную подрывную кибератаку" против Грузии, которая, как утверждается, "непосредственно затронула население Грузии", якобы привела к нарушению работы нескольких тысяч правительственных и коммерческих сайтов, а также к прекращению трансляции не менее двух крупных телеканалов.

Происшествия Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.

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Общество «Лента» получила регистрацию на Кипре "Лента" получила свидетельство о временной регистрации от Департамента регистрации и ликвидации компаний Кипра.

Общество Бывшую помощницу вице-премьера Алексееву обвиняют в получении взяток Бывшая помощница зампреда правительства Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток в виде путевок на сумму 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Экономика Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.