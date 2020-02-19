Политика
News.ruИран попал в чёрный список организации по борьбе с отмыванием денег
Иран попал в чёрный список Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. В этот перечень входят государства, которые не соответствуют международным требованиям как по отмыванию денег, так и по финансированию терроризма.
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Иран внесут в список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег
Аргументы и Фактывчера в 22:42
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Общество
Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине
Эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 украинцы были заселены в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской областию Они уже жалуются на плохие условия.
Авто
Представили Volkswagen Caddy нового поколения
Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.
Финансы
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".
Политика
США обвиняют Россию в помощи кандидату в президенты Сандерсу
Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах 2020 года о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Политика
Посольство ответило на обвинения США в адрес РФ в кибератаках в Грузии
По утверждению госсекретаря Майка Помпео, 28 октября 2019 года Россия якобы осуществила "широкомасштабную подрывную кибератаку" против Грузии, которая, как утверждается, "непосредственно затронула население Грузии", якобы привела к нарушению работы нескольких тысяч правительственных и коммерческих сайтов, а также к прекращению трансляции не менее двух крупных телеканалов.
Общество
В морге Санкт-Петербурга сотрудники устроили корпоратив со стриптизом
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
Общество
«Лента» получила регистрацию на Кипре
"Лента" получила свидетельство о временной регистрации от Департамента регистрации и ликвидации компаний Кипра.
Общество
Бывшую помощницу вице-премьера Алексееву обвиняют в получении взяток
Бывшая помощница зампреда правительства Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток в виде путевок на сумму 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Биатлон
Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Единоборства
Вахаев досрочно победил Гончарова и стал новым чемпионом АСА
Главным событием вечера стал титульный бой в тяжелом весе, в котором сошлись Евгений Гончаров и Мухамат Вахаев.
Происшествия
Следователи требуют отправить гендиректора «Титановой долины» в СИЗО
Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Политика
МИД заявил о нарушении Норвегией договора о Шпицбергене
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о нарушениях со стороны Норвегии.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
Общество
Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»
Певица Валерия планирует построить политическую карьеру.
Футбол
Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи»
Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
Армия и оружие
Эрдоган назвал вопросом времени начало военной операции в Идлибе
Начало военной операции в сирийском городе Идлибе является «вопросом времени», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля.
Здоровье
Число «Доступных поликлиник» вырастет на Сахалине
Пилотной участницей нового проекта стала вторая поликлиника.
Авто
Subaru отзывает в России кроссоверы Forester
Как говорится в сообщении, в России на сервис отправят 616 кроссоверов Subaru Forester.
Армия и оружие
В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе
Футбол
«Барселона» объявила о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.