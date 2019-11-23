Экономика
КоммерсантъИран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог
Иран обратился к России с просьбой предоставить кредит на $2 млрд на ряд проектов, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Среди проектов — строительство ГЭС, электростанций, железные дороги и поставка вагонов для метрополитена.
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Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Энергетика
В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти
"С учетом роста на 10% цены на нефть, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", - проинформировали в "Белнефтехиме".
Экономика
Дитрих сообщил о возможности выплаты компенсаций за авиакеросин в 2019 году
Выплаты компенсаций российским авиакомпаниям из-за роста цен на керосин могут начаться в 2019 году, если будет такая возможность, заявил в субботу, 23 ноября, министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
Происшествия
Юристы указали на необъективность дела о теракте в метро Петербурга
Адвокаты четырёх фигурантов дела о теракте в метро Петербурга, произошедшем в апреле 2017 года, привели факты, которые, по их мнению, указывают на необъективность следствия и суда.
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Футбол
Карпин раскритиковал судейство матча с «Динамо», назвав его смешным
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил работу судейской бригады в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:2).
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Политика
Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий поблагодарил Путина
Президент РФ Владимир Путин в субботу, 23 ноября, встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием.
Футбол
Манчестер Сити — Челси 0:0 (1-й тайм)
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Политика
Кадыров обсудил с Дмитрием Медведевым проблемы блокпостов в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 23 ноября встретился В Москве с премьером-министром России Дмитрием Медведев.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Футбол
Рубин — Зенит 1:2
Теннис
Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису потерпела поражение от Канады в полуфинале Кубка Дэвиса.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Гаджеты
Названы разные способы использования старых смартфонов
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Армия и оружие
В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Общество
Азовское море отступило от берега на 100 метров
Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Космос
Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Гаджеты
Google хочет перевести Android на основное ядро Linux
По состоянию на февраль 2018 года общее ядро Android (в которое производители вносят дополнительные изменения) имеет более 32 000 дополнений и более 1500 удалений по сравнению с основной версией Linux 4.14.0.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
Названы продукты, которые должны быть на кухне у каждого диабетика
Специалисты назвали продукты, которые помогут контролировать уровень сахара в крови.
Транспорт
Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД
Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
Армия и оружие