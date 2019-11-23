Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

Иран обратился к России с просьбой предоставить кредит на $2 млрд на ряд проектов, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Среди проектов — строительство ГЭС, электростанций, железные дороги и поставка вагонов для метрополитена.
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Иран попросил Россию добавить $2 млрд к кредиту

News.ru08:00

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

RT на русском09:55

Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита

Эхо Москвы08:31

Иран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

Коммерсантъ11:12

Иран попросил у России кредит на строительство ГЭС и железных дорог

Взгляд.ру08:00

Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

РИА Новости07:54

Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

ТАСС07:43
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Российская газета 09:29
Энергетика

В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти

"С учетом роста на 10% цены на нефть, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", - проинформировали в "Белнефтехиме".
ТАСС 11:24
Экономика

Дитрих сообщил о возможности выплаты компенсаций за авиакеросин в 2019 году

Выплаты компенсаций российским авиакомпаниям из-за роста цен на керосин могут начаться в 2019 году, если будет такая возможность, заявил в субботу, 23 ноября, министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Известия 11:14
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
РИА Новости 09:42
Происшествия

Юристы указали на необъективность дела о теракте в метро Петербурга

Адвокаты четырёх фигурантов дела о теракте в метро Петербурга, произошедшем в апреле 2017 года, привели факты, которые, по их мнению, указывают на необъективность следствия и суда.
News.ru 12:07
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Футбол

Карпин раскритиковал судейство матча с «Динамо», назвав его смешным

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил работу судейской бригады в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:2).
RT на русском 12:14
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Политика

Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий поблагодарил Путина

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 23 ноября, встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием.
Вести.Ru 10:31
Политика

Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

Вести.Ru 11:20
Футбол

Манчестер Сити — Челси 0:0 (1-й тайм)

Евро-футбол.ру 11:40
Фигурное катание

В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии

В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском 06:51
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Политика

Кадыров обсудил с Дмитрием Медведевым проблемы блокпостов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 23 ноября встретился В Москве с премьером-министром России Дмитрием Медведев.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 12:02
Космос

К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Rambler News Service вчера в 13:51
Футбол

Рубин — Зенит 1:2

Газета.Ru 07:54
Теннис

Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису потерпела поражение от Канады в полуфинале Кубка Дэвиса.
РБК 12:12
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Гаджеты

Названы разные способы использования старых смартфонов

Astera 21 ноября в 11:18
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Армия и оружие

В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника

RT на русском 08:43
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Известия вчера в 20:08
Общество

Азовское море отступило от берега на 100 метров

Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Московский Комсомолец 05:29
Космос

Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы

Популярная механика 17 ноября в 19:02
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Гаджеты

Google хочет перевести Android на основное ядро Linux

По состоянию на февраль 2018 года общее ядро Android (в которое производители вносят дополнительные изменения) имеет более 32 000 дополнений и более 1500 удалений по сравнению с основной версией Linux 4.14.0.
3DNews 21 ноября в 02:13
Политика

В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:20
Здоровье

Названы продукты, которые должны быть на кухне у каждого диабетика

Специалисты назвали продукты, которые помогут контролировать уровень сахара в крови.
Родной город 02:28
Транспорт

Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
РИА Новости 21 ноября в 06:31
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru 20 ноября в 09:11
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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