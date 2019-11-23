Иран обратился к России с просьбой предоставить кредит на $2 млрд на ряд проектов, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Среди проектов — строительство ГЭС, электростанций, железные дороги и поставка вагонов для метрополитена.

Иран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

Энергетика В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти "С учетом роста на 10% цены на нефть, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", - проинформировали в "Белнефтехиме".

Экономика Дитрих сообщил о возможности выплаты компенсаций за авиакеросин в 2019 году Выплаты компенсаций российским авиакомпаниям из-за роста цен на керосин могут начаться в 2019 году, если будет такая возможность, заявил в субботу, 23 ноября, министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.

Происшествия Юристы указали на необъективность дела о теракте в метро Петербурга Адвокаты четырёх фигурантов дела о теракте в метро Петербурга, произошедшем в апреле 2017 года, привели факты, которые, по их мнению, указывают на необъективность следствия и суда.

Общество Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.

Общество Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение «Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.

Политика Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий поблагодарил Путина Президент РФ Владимир Путин в субботу, 23 ноября, встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием.

Кино Ситком «Интерны» стал мультсериалом Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.

Космос К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит «Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Здоровье Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.

Общество Азовское море отступило от берега на 100 метров Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Гаджеты Google хочет перевести Android на основное ядро Linux По состоянию на февраль 2018 года общее ядро Android (в которое производители вносят дополнительные изменения) имеет более 32 000 дополнений и более 1500 удалений по сравнению с основной версией Linux 4.14.0.