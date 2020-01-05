ТЕГЕРАН, 5 янв — РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США в Ираке, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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Тегеран направил в Совет безопасности ООН обращение в связи с убийством американцами генерала Сулеймани, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, 5 января сообщает РИА Новости.

Иран пожаловался на США в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

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