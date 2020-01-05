Политика

Красная веснаКрасная веснаИран пожаловался на США в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

Тегеран направил в Совет безопасности ООН обращение в связи с убийством американцами генерала Сулеймани, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, 5 января сообщает РИА Новости.
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Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

ТЕГЕРАН, 5 янв — РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США в Ираке, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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Иран обратился в Совет Безопасности ООН из-за убийства Сулеймани

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Иран обратился в СБ ООН из-за убийства генерала Сулеймани

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Московский Комсомолец06:53

Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства США Сулеймани

RT на русском06:38

Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

Коммерсантъ07:05

Иран обратился в СБ ООН в связи с убийством Сулеймани

Известия05:59
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