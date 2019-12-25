Иран готов помочь Сирии в выводе незаконно находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой. Об этом в интервью телеканалу RT Arabic сообщил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

с чего всё началось

В эфире телеканала RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти сообщил о готовности Тегерана оказать помощь Дамаску в выводе американских войск, которые незаконно находятся в стране, в случае официального обращения сирийских властей.

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