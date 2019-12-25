Армия и оружие

ИзвестияИзвестияИран предложил Сирии помощь по выводу американских войск

Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
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