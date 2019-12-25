Армия и оружие
ИзвестияИран предложил Сирии помощь по выводу американских войск
Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
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Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Общество
Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января
С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
Общество
Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 был застрахован
Разбившийся в Комсомольске-на-Амуре истребитель пятого поколения Су-57 был застрахован.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Футбол
Жоау Мариу оценил шансы Алексея Миранчука заиграть в «Ювентусе»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением о шансах своего одноклубника Алексея Миранчука заиграть в чемпионате Италии.
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Общество
Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по республике Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, передает ТАСС.
Гаджеты
В NVIDIA GeForce Experience найдена серьёзная уязвимость
Речь идёт о NVIDIA GeForce Experience (GFE).
Происшествия
При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
Гаджеты
Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале
Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года.
Армия и оружие
Киев хочет сделать солдатом каждого украинца
Вряд ли стоит считать их справедливыми, учитывая, что усилить обычную армию на Украине хотят эрзац-армией.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына
Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
Общество
Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard
Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают.
Общество
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
Изначально Гимади сообщил, что сотрудника ФБК увезли в Следственный комитет (СК).
Общество
86-летняя Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии
Не очень радостные известия ожидают поклонников Галины Волчек. Режиссер и худрук «Современника» была доставлена в больницу.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал об антироссийских настроениях певицы Наргиз
Деятель шоу-бизнеса рассказал, что в курсе антироссийских настроений певицы уже давно и сравнил ее с персонажем булгаковского «Собачьего сердца» Шариковым.
Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИДов двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Футбол
Крыховяк женился на французской модели
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Общество
Мужчина опубликовал видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Житель Дублина опубликовал видео, как в местном зоопарке тигр бросился на его сына, когда тот позировал отцу для фото.
Политика
«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Экономика
«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.