Армия и оружие

ИзвестияИзвестияИран предложил Сирии помощь по выводу американских войск

Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
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Советник Хаменеи назвал Дональда Трампа «международным вором»

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