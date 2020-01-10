Политика
Вечерняя МоскваИран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета
Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам и обломкам рухнувшего под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, в ближайшее время планируется начать реконструкцию переговоров.
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Авто
Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium
Происшествия
Мужчина с мачете задержан недалеко от резиденции Трампа во Флориде
Мужчина с холодным оружием и крупной суммой наличных денег был задержан полицейскими в пятницу недалеко от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Энергетика
Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует
Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Происшествия
В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине
Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Технологии
Google призвали разрешить удалять предустановленные программы
В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.
Происшествия
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
Происшествия
В Подмосковье неизвестные расстреляли мужчину и скрылись
Неизвестные расстреляли мужчину из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия, пострадавший госпитализирован.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Футбол
«Марсель» в гостях обыграл «Ренн»
«Ренн» уступил «Марселю» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Франции.
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Армия и оружие
Россия и Турция анонсировали режим прекращения огня в Идлибе
Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 00:01 12 января.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Авто
К выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» готовится ГАЗ
Как пишет «АВТОСТАТ», микроатобус «ГАЗель City» станет главной новинкой компании ГАЗ в 2020 году.
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Космос
Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
Выход российских космонавтов в открытый космос, планировавшийся на 15 января, не состоится, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК); по информации источника агентства в ракетно-космической отрасли, новых сроков пока нет.
Экономика
Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Наука
Мозг сохранялся неповрежденным 2600 лет
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Политика
Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию с крушением самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.
Армия и оружие