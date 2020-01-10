Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам и обломкам рухнувшего под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, в ближайшее время планируется начать реконструкцию переговоров.

Происшествия Мужчина с мачете задержан недалеко от резиденции Трампа во Флориде Мужчина с холодным оружием и крупной суммой наличных денег был задержан полицейскими в пятницу недалеко от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Технологии Google призвали разрешить удалять предустановленные программы В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.

Происшествия Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.

Спорт МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.

Космос Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок Выход российских космонавтов в открытый космос, планировавшийся на 15 января, не состоится, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК); по информации источника агентства в ракетно-космической отрасли, новых сроков пока нет.