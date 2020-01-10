Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваИран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета

Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам и обломкам рухнувшего под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, в ближайшее время планируется начать реконструкцию переговоров.
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Иран предоставил Украине доступ к «черным ящикам» упавшего самолета

РБК12:57

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета

Российская газета12:44

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего лайнера

РИА Новости11:26

Иран предоставил Украине доступ к месту падения самолета и черным ящикам

Комсомольская правда11:37

Иран предоставил Украине доступ к чёрным ящикам Boeing

RT на русском11:35

Киев потребует компенсации в том случае, если выяснится, что украинский самолет в Иране был сбит

Эхо Москвы12:00

На Украине подтвердили разворот упавшего в Иране самолета

Lenta.ru12:15
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Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium

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Google призвали разрешить удалять предустановленные программы

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Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
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Умер правивший 50 лет султан Омана

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Армия и оружие

Россия и Турция анонсировали режим прекращения огня в Идлибе

Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 00:01 12 января.
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Происшествия

В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек

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Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

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NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

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К выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» готовится ГАЗ

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Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок

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Политика

Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране

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Индия осталась недовольна мобильностью ЗРПК «Панцирь-С1»

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Названа возможная тема переговоров Путина и Меркель

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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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