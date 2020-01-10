Политика
ТК ЗвездаИран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing
Украинские специалисты получили доступ к «черным ящикам» самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве.
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В Индии 20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика
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Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
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Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО
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Умер султан Омана Кабус бен Саид
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
Экономика
Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов
Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
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Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
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Ребенок устроил стрельбу в школе на севере Мексики
Ребенок устроил в пятницу стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
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В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина
Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Политика
Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
Политика
AP: власти Техаса первыми в США прекращают размещать у себя беженцев
Губернатор Техаса Грег Эбботт уведомил Госдепартамент США о том, что штат с этого года прекращает расселять на своей территории беженцев из других стран.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Культура
Найдена утерянная версия песни Высоцкого «Райские яблоки»
Самая ранняя версия песни «Райские яблоки» певца Владимира Высоцкого была обнаружена в архиве народного артиста России Ивана Бортника.
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В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Космос
Его называют «ловцом комет»
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Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Армия и оружие
Пособники ВСУ в Донбассе вербуют боевиков для отправки в Ливию
Напомним, летом прошлого года украинский штаб усилил две бригады ВСУ в Донбассе боевиками ИГИЛ*.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в «Васко да Гама»
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла Android 10
Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.
Авто
Дебютировал полноприводный хот-хэтч Toyota GR Yaris
Выпускать GR-версии будут отдельно от гражданских хэтчбеков — на заводе Motomachi, где делают седаны Toyota Crown и спорткары Lexus LC.
Авто
При заправке водители совершают пять ошибок
Автомобилисты частенько становятся жертвами воров, которые периодически подкарауливают таких забывчивых водителей, отправившихся оплачивать заправку и забывшими заблокировать двери.