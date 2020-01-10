Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаИран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing

Украинские специалисты получили доступ к «черным ящикам» самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве.
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