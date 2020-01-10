Политика
ТК ЗвездаИран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing
Украинские специалисты получили доступ к «черным ящикам» самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве.
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Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Ранее стало известно, что суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по итогам выборов президента.
Кино
СМИ: Disney с помощью игры запустит новую эпоху «Звёздных войн» в 2021 году
Сразу два авторитетных источника — Making Star Wars и Ziro — сообщают, что в этом году Disney готовится представить новую эпоху «Звёздных войн», которая пока носит рабочее название «Люминос» (Project Luminous).
Политика
Иран показал черные ящики разбившегося украинского Boeing
Иранское телевидение показало черные ящики разбившегося в среду украинского самолета.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Общество
Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия
Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.
Баскетбол
«Зенит» одолел «Химки» в Евролиге
«Зенит» взял верх над «Химками» в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:81.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Гаджеты
Топ-менеджер Xiaomi раскрыл цену и дату анонса Xiaomi Mi 10
В сообщении представителя бренда было указано, что смартфон Xiaomi Mi 10 предложат по цене не более 505 долларов, однако эта стоимость будет актуальна для китайского рынка.
Армия и оружие
Трамп заявил, что Иран готовил атаки на четыре посольства США
У Ирана были запланированы нападения на четыре американских посольства к моменту операции Вашингтона по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Армия и оружие
В сети появилось видео поражения учебной цели «Калибром» в Черном море
Успешное поражение целей состоялось в рамках учений в Черном море с участием кораблей Северного и Черного флотов.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Как рассказали в министерстве, ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
"В случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится в указе.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Футбол
Слуцкий заявил, что не знает о нарушении Игнатьевым спортивного режима
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о новичке казанского клуба Иване Игнатьеве.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.