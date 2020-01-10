Политика
ТК ЗвездаИран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing
Украинские специалисты получили доступ к «черным ящикам» самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Шоу-бизнес
У Сальмы Хайек лопнуло платье перед вручением кинопремии «Оскар»
В 2003 году церемония вручения «Оскара» могла грустно закончиться для Сальмы Хайек из-за порвавшегося платья перед самым вручением премии.
Биатлон
Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе
Составы мужской и женской сборных России на эстафетные гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе обнародовал Международный союз биатлонистов.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Наука
Поваренная соль замедляет рост раковых клеток
Исследование показало, что наночастицы хлорида натрия (соль), способны разрушать раковые клетки.
Политика
В Абхазии сообщили об участии украинцев в попытке госпереворота
Граждане Украины участвовали в попытке государственного переворота в Абхазии.
Футбол
Роман Пилипчук возглавил «Спартак-2»
Как сообщает Sport24, 52-летний Роман Пилипчук возглавил «Спартак – 2». Пилипчук работал ассистентом главного тренера «Спартака» с июня 2016 по май 2018 года.
Авто
Цены на автомобили подскочили в России
Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
Игры
Возвращение социального стелса: что говорят в утечке об Assassin’s Creed про викингов
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть мир «Аватара 2»
Первый фильм, «Аватар 2», выйдет в прокат ещё не скоро – 17 декабря 2021 года.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Политика
Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Авто
Водители совершают пять ошибок при заправке
Эксперты «Российской газеты» назвали пять ошибок, которые чаще всего совершают водители при заправке своих автомобилей.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился
Супруга шоумена утверждает, что женится со своим мужем уже в четвертый раз.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Общество
Последняя запись погибшей украинской стюардессы растрогала Сеть
Последняя запись в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в катастрофе Boeing 737, растрогала Сеть.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Общество
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению
Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
Политика
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
Политика
Послание Путина: Страна ждет перемен, а дождется репрессий
15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сосредоточится на внутренней повестке дня.