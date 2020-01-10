Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина получила доступ к черным ящикам и обломкам Boeing 737

Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который разбился близ Тегерана. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «РБК-Украина».
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