Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИран предостерег от слежки за совместными учениями с Россией

Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, России и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба иранской армии Хабибулла Саяри.
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