Армия и оружие
РИА НовостиИран предостерег от слежки за совместными учениями с Россией
Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, России и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба иранской армии Хабибулла Саяри.
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Игрок в Hearthstone Джеффри Trump Цзинц и порноактриса Мия Малкова исполнили кавер на песню из мультфильма «Аладдин».
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Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
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Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
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В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме
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В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.
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Шоу-бизнес
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У Федуна было видно, какое он брал руководство.
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Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.