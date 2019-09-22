Армия и оружие
News.ruИран представил баллистическую ракету с новой боеголовкой
Вооружённые силы Ирана на параде, приуроченном к годовщине начала Ирано-иракской войны (1980–1988), продемонстрировали баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой. Она способна нести боеголовку весом до 1,8 тысячи килограммов и поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров.
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По данным FARS, среди новых образцов вооружения была показана новая боеголовка, используемая в ракетах большой дальности, способных преодолевать 2 тыс. км.RT на русском06:18
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
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Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты.
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Процедура помогает изучить и подтвердить или опровергнуть патологии кишечника, которые могут быть связаны с этими симптомами.
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Армия и оружие
WSJ: хуситы предупредили Саудовскую Аравию о новых атаках Ирана
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Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
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Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
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Футбол
«Лацио» обыграл «Парму» в матче Серии А
В матче 4-го тура чемпионата Италии "Лацио" победил "Парму" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
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