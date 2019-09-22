с чего всё началось

Вооружённые силы Ирана на параде, приуроченном к годовщине начала Ирано-иракской войны (1980–1988), продемонстрировали баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой. Она способна нести боеголовку весом до 1,8 тысячи килограммов и поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров.

Политика Украина отменила участие в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Футбол «Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.

Политика Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.

Общество Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье В 2007 году Баррон объявил, что пойдет по стопам отца, оставив около 97 процентов своего имущества, оцениваемого на тот момент в 2,3 миллиарда долларов, Фонду Конрада Н. Хилтона.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.

Политика Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры Американский президент Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.

Футбол Лига 1. Неймар принес «ПСЖ» победу над «Лионом» Завершился матч шестого тура Лиги 1 между «Лионом» и «ПСЖ». Парижане победили со счетом 1:0 благодаря голу Неймара на 87-й минуте.

Политика В Китае начали взрывать мечети Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты.

Наука Гибкая сигмоидоскопия обследует слизистую кишечника Процедура помогает изучить и подтвердить или опровергнуть патологии кишечника, которые могут быть связаны с этими симптомами.

Гаджеты Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз Новые iPhone, российские продажи которых стартовали в минувшую пятницу, вызвали повышенный интерес у российских потребителей, сообщили RNS представители ритейлеров и операторов, подводя итоги первого уикенда продаж.

Армия и оружие WSJ: хуситы предупредили Саудовскую Аравию о новых атаках Ирана Йеменские повстанцы-хуситы предупредили дипломатов из США и Саудовской Аравии о предстоящих атаках Ирана с помощью ракет и беспилотников.

Футбол Мусаев раскритиковал арбитров матча с ЦСКА за неназначенный пенальти Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что судейская бригада матча с ЦСКА, который завершился со счётом 2:3, не разобралась в одном из эпизодов с участием форварда «быков» Маркусом Бергом.

Авто Tesla Model S сломалась при попытке побить рекорд Porsche Tesla Model S в версии P100D+ Plaid сломалась при попытке побить рекорд Porsche Taycan.

Интернет Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль Специалисты в области компьютерной безопасности представили список из наиболее распространенных, а потому — небезопасных паролей, которые пользователи используют для защиты данных в Сети.

Авто Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Волейбол Сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала россияне в трех сетах победили команду Греции.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании "Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.