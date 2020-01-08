Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руИрак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах

Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди заявил, что Иран направил Ираку официальное устное сообщение о том, что нападение «началось или начнется в ближайшее время» на неуказанные военные базы США.
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Иран предупредил Ирак о ракетных ударах по базам США

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