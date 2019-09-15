с чего всё началось

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что все американские военные базы и судна, расположенные в радиусе 2 тыс. км от территории Ирана, находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

Иран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке дронов

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Футбол «Оренбург» вырвал победу над «Рубином» "Оренбург" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Посол США призвал Сербию «шире смотреть» на бомбардировки 1999 года Уходящий со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».

Политика Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.

Политика Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Шоу-бизнес Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети Звездные гости поделились в инстаграме самыми эффектными моментами торжества.

Экономика Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.

Политика Джонсон сравнил Brexit с вырывающимся из оков Халком Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил покидающую ЕС Англию с героем комиксов и фильмов компании Marvel Халком.

Общество Холод из Арктики и снег придут в Москву Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Спорт Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.

Общество Радикалы избили участников гей-парада в Харькове Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать ее состояние здоровья.

Политика Украина решила нарастить военный бюджет до 10 млрд долларов На безопасность и оборону в проекте бюджета Украины на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов), сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.

Теннис Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась Один из поклонников предложил немке Андреа Петкович сняться в порно, теннисистка не отвергла предложение.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Общество Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.

Политика Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".

Происшествия В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.