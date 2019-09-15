Армия и оружие
РБКИран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке дронов
Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что все американские военные базы и судна, расположенные в радиусе 2 тыс. км от территории Ирана, находятся в зоне досягаемости иранских ракет.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
"База аль-Удейд (расположенная в Катаре), база аз-Зафра (расположенная в ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе находятся под прицелом, а в случае ответа со стороны Америки мы бы ударили по ним", — цитирует агентство Tasnim Хаджизаде.РИА Новости03:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:07, Вашингтон
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Происшествия
Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии
Российская газета 01:38
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Футбол
Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
РЕН ТВ вчера в 19:23
Футбол
«Оренбург» вырвал победу над «Рубином»
"Оренбург" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Политика
Посол США призвал Сербию «шире смотреть» на бомбардировки 1999 года
Уходящий со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
RT на русском 09:03
Политика
Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса
Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.
Газета.Ru вчера в 16:39
Политика
Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином
Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети
Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети Звездные гости поделились в инстаграме самыми эффектными моментами торжества.
Экспресс газета вчера в 02:05
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
Ведомости 13 сентября в 05:31
Политика
Джонсон сравнил Brexit с вырывающимся из оков Халком
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил покидающую ЕС Англию с героем комиксов и фильмов компании Marvel Халком.
Газета.Ru 08:20
Общество
Холод из Арктики и снег придут в Москву
Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:36
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Спорт
Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника
На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Общество
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.
Взгляд.ру 07:59
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать ее состояние здоровья.
РБК 08:53
Политика
Украина решила нарастить военный бюджет до 10 млрд долларов
На безопасность и оборону в проекте бюджета Украины на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов), сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.
Взгляд.ру 08:58
Теннис
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Один из поклонников предложил немке Андреа Петкович сняться в порно, теннисистка не отвергла предложение.
Спорт-Экспресс 03:02
Здоровье
Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса
Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru вчера в 03:54
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Общество
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс
Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк сама прокомментирует слухи о своем здоровье. Об этом агентству "Москва" сообщил директор артистки Стас Христов.
РИА Новости 13 сентября в 10:30