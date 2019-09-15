с чего всё началось

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что все американские военные базы и судна, расположенные в радиусе 2 тыс. км от территории Ирана, находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

Иран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке дронов

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Политика В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

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