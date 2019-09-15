с чего всё началось

Под прицелом иранских военных находятся две американские базы, а также один корабль ВМС США. Именно по ним будет нанесен удар в случае военных действий, отметил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

В Иране приготовились атаковать базы и корабль США

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