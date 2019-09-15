Армия и оружие
Московский КомсомолецВ Иране приготовились атаковать базы и корабль США
Под прицелом иранских военных находятся две американские базы, а также один корабль ВМС США. Именно по ним будет нанесен удар в случае военных действий, отметил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
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с чего всё началось
"База аль-Удейд (расположенная в Катаре), база аз-Зафра (расположенная в ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе находятся под прицелом, а в случае ответа со стороны Америки мы бы ударили по ним", — цитирует агентство Tasnim Хаджизаде.РИА Новости03:07
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