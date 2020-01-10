Политика

Вести.RuВести.RuИран пригласил США к расследованию крушения «Боинга»

На борту находились 167 пассажиров, в том числе 63 гражданина Канады, и девять членов экипажа, все они погибли. По данным телеканала CNN, возможность прибытия в Иран американских экспертов — это значительное событие, оно позволит компании Boeing принять участие в расследовании происшествия.
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с чего всё началось
По информации телеканала CNN
, приглашение иранских властей также позволяет участвовать в расследовании производителю самолета - американской компании Boeing.
Ридус00:00

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