с чего всё началось

На борту находились 167 пассажиров, в том числе 63 гражданина Канады, и девять членов экипажа, все они погибли. По данным телеканала CNN, возможность прибытия в Иран американских экспертов — это значительное событие, оно позволит компании Boeing принять участие в расследовании происшествия.

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