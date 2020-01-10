Политика
РБКИран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing
В разговоре с Reuters представитель иранских властей подтвердил, что Иран официально пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения лайнера, и агентство согласилось назначить своего представителя.
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с чего всё началось
Ранее власти Ирана приветствовали участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. При этом в Тегеране призвали Канаду и другие страны поделиться информацией об обстоятельствах падения украинского лайнера.РИА Новостивчера в 20:55
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Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение лайнера МАУ
Интерфаксвчера в 19:14
Иран приглашает США присоединиться к расследованию крушения украинского Боинга
Эхо Москвывчера в 19:05
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