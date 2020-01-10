Ранее власти Ирана приветствовали участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. При этом в Тегеране призвали Канаду и другие страны поделиться информацией об обстоятельствах падения украинского лайнера.

с чего всё началось

В разговоре с Reuters представитель иранских властей подтвердил, что Иран официально пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения лайнера, и агентство согласилось назначить своего представителя.

Шоу-бизнес 65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.

Здоровье Названа самая опасная для человека диета Ученые совместно с врачами сравнили существующие диеты и выбрали самую опасную для здоровья человека, пишет сайт kp.ru.

Общество Названы самые редкие имена для новорожденных в России Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".

Происшествия В новосибирском аквапарке чуть не утонул подросток В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как в одном из бассейнов аквапарка "Аквамир" чуть не утонул 16-летний подросток.

Технологии В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.

Политика Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.

Политика Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.

Экономика Новый финансовый уполномоченный с января начнет помогать должникам С 1 января 2020 года у клиентов микрофинансовых организаций появится новый защитник их интересов – финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен).