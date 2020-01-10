Политика

РБКРБКИран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

В разговоре с Reuters представитель иранских властей подтвердил, что Иран официально пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения лайнера, и агентство согласилось назначить своего представителя.
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с чего всё началось

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

Ранее власти Ирана приветствовали участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. При этом в Тегеране призвали Канаду и другие страны поделиться информацией об обстоятельствах падения украинского лайнера.
РИА Новостивчера в 20:55

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Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РИА Новостивчера в 20:55

Иран пригласил США и Канаду участвовать в расследовании крушения Boeing

Lenta.ruвчера в 20:19

Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение лайнера МАУ

Интерфаксвчера в 19:14

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РБКвчера в 20:05

Канадский совет по безопасности на транспорте посетит место крушения Boeing в Иране

ТАССвчера в 20:34

США направят в Иран эксперта для помощи в расследовании авиакатастрофы

RT на русскомвчера в 20:10

Иран приглашает США присоединиться к расследованию крушения украинского Боинга

Эхо Москвывчера в 19:05
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Политика

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BFM.ru вчера в 09:09
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Политика

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