Политика
РИА НовостиИран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing
Ранее власти Ирана приветствовали участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. При этом в Тегеране призвали Канаду и другие страны поделиться информацией об обстоятельствах падения украинского лайнера.
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с чего всё началось
В свою очередь, глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Иран выдаст визы канадским экспертам для участия в расследовании авиакатастрофы. Ранее власти Ирана приветствовали участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.РИА Новости20:55
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