Тегеран будет готов нанести удар по любому государству, которое решит предоставить помощь США для атаки против Ирана. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран пригрозил ударом по союзникам США в случае атаки по стране

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