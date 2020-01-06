Политика

РИА НовостиРИА НовостиИран пригрозил США «вторым Вьетнамом» из-за убийства Сулеймани

В свою очередь, в Тегеране пообещали нанести удар по американским военным объектам. В частности, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган накануне заявил, что "именно Америка начала войну" и пообещал подготовить "достойный ответ" на убийство Сулеймани.
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с чего всё началось
Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти на церемонии прощания с погибшим в Багдаде Касемом Сулеймани рассказал, что иранский генерал был ключевой фигурой в сотрудничестве с Россией, передает
 телеканал Al-Alam.
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