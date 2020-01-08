Армия и оружие
Lenta.ruИран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Telegram-канал КСИР.
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Иран обещает атаковать Арабские Эмираты и Израль в случае бомбардировки страны
Комсомольская правда20:58
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:40, Ашберн
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