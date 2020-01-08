Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruИран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Telegram-канал КСИР.
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с чего всё началось
В частности, передает
 CNN со ссылкой на заявление иранского военно-политического формирования, в случае бомбардировки Ирана удары будут нанесены по Израилю и Объединенным Арабским Эмиратам (речь идет о Хайфе и Дубае).
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