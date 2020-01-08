с чего всё началось

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Telegram-канал КСИР.

Технологии Зарядка телефона в общественных местах грозит кражей данных Использовать USB-входы в аэропортах, на вокзалах, в поездах, автобусах, на остановках транспорта и в других общественных местах для зарядки телефонов стало небезопасно, предупреждают эксперты.

Общество В российских аэропортах снова разрешили курить В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.

Армия и оружие В США указали, в чем украинская армия сильнее американской Американская армия, сотрудничая с вооруженными силами Украины (ВСУ), узнает у украинцев о том, какую тактику используют российские военные, рассказал в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Футбол Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.

Происшествия В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.

Общество Упрощёный китайский стал самым популярным языком в Steam В декабре 2019 года самым распространённым языком в Steam стал упрощённый китайский. Это следует из данных о локализации клиента.