Армия и оружие
Lenta.ruИран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Telegram-канал КСИР.
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В частности, передает CNN со ссылкой на заявление иранского военно-политического формирования, в случае бомбардировки Ирана удары будут нанесены по Израилю и Объединенным Арабским Эмиратам (речь идет о Хайфе и Дубае).РБКвчера в 21:26
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«Эмираты попрощаются со своим туризмом»: Иран пригрозил ударами по ОАЭ в случае атаки
ТК Звездавчера в 20:56
Иран обещает атаковать Арабские Эмираты и Израль в случае бомбардировки страны
Комсомольская правдавчера в 20:58
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