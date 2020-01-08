Армия и оружие
URA.RuИран угрожает ударами по ОАЭ и Израилю в случае атаки по стране
Ранее стало известно о второй волне ракетных ударов по американским военным базам в Ираке. Их обстрел стал местью Ирана за смерть главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, генерала Касема Сулеймани, который погиб в ходе атаки США на аэропорт Багдада.
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Иран обещает атаковать Арабские Эмираты и Израль в случае бомбардировки страны
Комсомольская правдавчера в 20:58
«Эмираты попрощаются со своим туризмом»: Иран пригрозил ударами по ОАЭ в случае атаки
ТК Звездавчера в 20:56
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