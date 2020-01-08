Армия и оружие

URA.RuURA.RuИран угрожает ударами по ОАЭ и Израилю в случае атаки по стране

Ранее стало известно о второй волне ракетных ударов по американским военным базам в Ираке. Их обстрел стал местью Ирана за смерть главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, генерала Касема Сулеймани, который погиб в ходе атаки США на аэропорт Багдада.
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Названо условие Ирана для прекращения ударов по базам США

Gazeta.SPbвчера в 22:58

Иран угрожает ударами по ОАЭ и Израилю в случае атаки по стране

URA.Ruвчера в 21:26

Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Lenta.ruвчера в 20:32

Иран обещает атаковать Арабские Эмираты и Израль в случае бомбардировки страны

Комсомольская правдавчера в 20:58

«Эмираты попрощаются со своим туризмом»: Иран пригрозил ударами по ОАЭ в случае атаки

ТК Звездавчера в 20:56

Иран пригрозил атаковать Хайфу и Дубай, если США ответят на ракетную атаку

Snob.ruвчера в 21:02

СМИ: Иран пригрозил ударами по Дубаю и Хайфе в случае атаки по стране

RT на русскомвчера в 20:31
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Иран намерен атаковать Хайфу и Дубай

Вести.UZвчера в 23:16
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Avia.pro 06 января в 07:33
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REGNUM вчера в 23:38
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Военные базы США в Ираке подверглись ракетной атаке

Военно-воздушная база Айн аль-Асад и аэродром близ Эрбиля в Ираке, на которых дислоцированы военнослужащие США, подверглись ракетной атаке.
Коммерсантъ вчера в 18:43
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RT на русском вчера в 23:34
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Командование коалиции во главе с США подтвердило приостановку обучения иракских военных из-за обострения напряженности в стране.
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СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

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Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные

Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак - новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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