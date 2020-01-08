Ранее стало известно о второй волне ракетных ударов по американским военным базам в Ираке. Их обстрел стал местью Ирана за смерть главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, генерала Касема Сулеймани, который погиб в ходе атаки США на аэропорт Багдада.

Иран угрожает ударами по ОАЭ и Израилю в случае атаки по стране

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