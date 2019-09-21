Армия и оружие
Lenta.ruИран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала Press TV.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Кино
Фильм «Гемини» зрители назвали «технологическим чудом»
На предпремьерных показах фильм «Гемини» с голливудским актером Уиллом Смитом в главной роли публика назвала «технологическим чудом».
Национальная служба новостей 07:42
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Космос
Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС
Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".
РИА Новости 19 сентября в 12:07
Шоу-бизнес
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Происшествия
На Украине неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области
РИА Новости 10:16
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Единоборства
Андрей Замковой стал чемпионом мира по боксу
Областная газета 10:31
Происшествия
В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ
Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске.
Известия 10:10
Космос
В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода
Piter.tv 19 сентября в 02:20
Происшествия
Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Политика
Разговор Трампа с Зеленским обеспокоил американскую разведку
Американскую разведку обеспокоил разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Наша версия вчера в 03:48
Общество
Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле»
Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» на момент публикации подписали 168 российских священников.
Дождь 06:50
Теннис
Медведев вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 11:46
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM вчера в 04:42
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости 06:51
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости вчера в 03:32
Происшествия
В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека
В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.
РБК 11:53
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02