Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruИран пригрозил сбивать беспилотники

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала Press TV.
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