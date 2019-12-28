Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Политика «Газпром» и «Нафтогаз» не смогли согласовать текст договора о транзите На переговорах о транзите газа Россия и Украина ведут борьбу за каждую запятую, поэтому пока согласованного текста соглашений нет, сообщил 28 декабря в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Здоровье Черногорская детская больница получила новое оборудование Во время экскурсии по медучреждению главе Хакасии Валентину Коновалову продемонстрировали новое дорогостоящее оборудование: эндоскопический и рентгеновский аппараты, а также аппараты для ультразвукового исследования.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.

Хоккей Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира Сборная России обыграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Гаджеты Назван самый покупаемый в России смартфон Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.

Происшествия В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.

Происшествия В Мексике при атаке на автозаправку погибли шесть человек В результате вооруженного нападения на посетителей АЗС в центральном мексиканском штате Гуанахуато погибли шесть человек, еще пятеро с огнестрельными ранениями находятся в больницах.

Политика Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.