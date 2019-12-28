Армия и оружие

ИзвестияИзвестияИран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
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В Иране пригрозили сбивать разведчиков в районе совместных учений

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Иран заявил о готовности вести огонь по шпионам в районе учений с РФ и КНР

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РБК14:53

Иран пригрозил уничтожать разведывательные аппараты в районе учений с Россией

Взгляд.ру14:43
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
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Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
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В результате вооруженного нападения на посетителей АЗС в центральном мексиканском штате Гуанахуато погибли шесть человек, еще пятеро с огнестрельными ранениями находятся в больницах.
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